شعراوى: تسليم مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بسوهاج

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أنه يعد المصنع الثانى الذى يتم تسليمه للمحافظات ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة وذلك بعد تسليم مصنع سندوب إلى محافظة الدقهلية والذى تم إنشاؤه بأحدث التكنولوجيا الألمانية والهولندية وبطاقة تصميميه 1200 طن/ يوم وبإجمالى تكلفة بلغت نحو 333 مليون جنيه.

جاء ذلك عقب تلقى وزير التنمية المحلية، اليوم تقريرا من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة - وفق بيان اليوم - حول متابعة تنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة ومشروعات البنية التحتية بالمحافظات، وذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة والحصول على رضا المواطنين.

ولفت شعراوى إلى أنه جار الانتهاء من إنشاء مصنعين جديدين لتدوير ومعالجة المخلفات فى مدينتى ميت غمر والمنزلة بالدقهلية بتكلفة حوالى 225 مليون جنيه، كما أنه جار الانتهاء من إجراءات تسليم مصنعين جديدين للمخلفات بمدينة المحلة الكبرى بالغربية وتونة الجبل بالمنيا.

وأشار التقرير - الذى تلقاه الوزير - إلى أن مصنع تدوير المخلفات بدار السلام بسوهاج مقام على مساحة 10 أفدنة ومعد لاستقبال المخلفات الصلبة البلدية ويعمل بطاقة تصميمية 20 طنا/ساعة مقسم إلى خط الفرز وإنتاج الوقود البديل وخط إنتاج السماد الناعم بالإضافة إلى المعدات المتحركة.

ولفت إلى أن المصنع تم تجهيزه بكافة المعدات والأجهزة اللازمة من بينها (حفار بكباش ماركة دوسان ولودر تلسكوبى ماركة بوب كات وجرار ماركة بيلاروس وماكينة تقليب السماد ماركة سكارب وشاحنة مقطورة ماركة ماز ومقطورة الرش والترطيب ومكبس المعادن ومكبس الورق والقماش ومقطورة 6:4 طن صندوق قلاب، كما يتكون المصنع من المنشآت التى تشمل (مبنى الإدارة والعمال - غرفة الحارس - غرفة الميزان - غرفة المحول - غرفة المولد - ورشة الصيانة - مظلة السيارات - مظلة المعدات - مظلة الخط الميكانيكى) والمصنع بالكامل محاط بسور خرسانى.

وأضاف شعراوى أن محافظة سوهاج شهدت تسليم المدفن الصحى بمدينة دار السلام بتكلفة 20.5 مليون جنيه، كما سيتم توريد 11 محطة وسيطة متحركة بمدن (جهينة - المراغة - غرب سوهاج - شرق سوهاج - ساقلتة - جرجا - البلينا - طما - طهطا - المنشأة - أخميم) وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن، موضحا أن تكلفة تلك المحطات بلغت حوالى 81 مليون جنيه، وحجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة سوهاج تبلغ حوالى 191.5 مليون جنيه.

كما أشار التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تصميم وتنفيذ ورفع كفاءة 15 محطة وسيطة ثابتة فى مختلف المحافظات بإجمالى تكلفة تبلغ 487 مليون جنيه وتم تسليمها للمحافظات وجار استكمال تنفيذ 14 محطة وسيطة بإجمالى تكلفة 251 مليون جنيه، وبالنسبة للمحطات الوسيطة المتحركة تم التخطيط لتوريد 52 محطة وسيطة متحركة بإجمالى تكلفة 543 مليون جنيه وبلغ ما تم توريده حوالى 10 محطات بإجمالى تكلفة 109 ملايين جنيه، وجار العمل على استكمال توريد 42 محطة وسيطة متحركة بإجمالى تكلفة 434 مليون جنيه.

وبشأن إنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات، أشار التقرير إلى أنه سيتم إنشاء 62 خطا جديدا بتكنولوجيا هولندية وألمانية وانجليزية وكورية ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة بمختلف محافظات الجمهورية.

وفيما يخص إنشاء المدافن الصحية الأمنة، أشار التقرير إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ 52 مدفنا صحيا آمنا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بإجمالى تكلفة بلغت نحو 1.2 مليار جنيه، حيث تم تصميم وتنفيذ 18 مدفنا صحيا آمنا بإجمالى تكلفة بلغت نحو ما يقرب من 700 مليون جنيه، وجار تنفيذ باقى المدافن الصحية بإجمالى تكلفة 500 مليون جنيه.

وفى السياق ذاته أعلن وزير التنمية المحلية عن تسليم معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينتى العريش وبئر العبد إلى محافظة شمال سيناء للمساعدة فى نقل التولد اليومى من المدينتين وذلك بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه، وتضمنت المعدات 2 سيارة ماركة مرسيدس طراز مجهزة برافعة خطافية و4 حاويات قمامة سعة 24م3.

وأوضح شعراوى أنه تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة خاصة استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأضاف أنه يتم حاليا إنشاء مدفنين صحيين بمدينتى العريش وبئرالعبد بتكلفة 41 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات بتلك المدن.