157 سريرا.. القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مجمع الطور الطبى

جدة - نرمين السيد - استمع الوزير خلال التفقد إلى شرح مفصل حول نسب الإنجاز فى الأعمال الإنشائية بمستشفى مجمع الطور الطبى الجديد، موجها بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمستشفى، وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

كما استمع الوزير للشرح الخاص بالوصف الوظيفى للمستشفى الذى يتكون من 3 طوابق، بطاقة استيعابية 157 سرير (110 سرير إقامة، 28 سرير عناية مركزة، 12 سرير حضانة للمبتسرين، 7 سراير استقبال)، فضلاً عن 25 عيادة خارجية، و3 غرف عمليات كبرى، و3 غرف عمليات صغرى، و3 قاعات محاضرات، تبلغ طاقتها الاستيعابية 180 فردا.

ومن المقرر أن يضم المستشفى (42 غرفة إقامة، قسم للنساء والتوليد، جناح للحضانات، قسم مناظير الجهاز الهضمى، المعامل، بنك الدم)، حيث سيقدم المجمع خدماته الطبية فى تخصصات (الجراحة العامة، جراحة العظام، الأطفال، الباطنة، النساء والتوليد، السونار، الأمراض الجلدية، السمعيات، أمراض القلب والصدر، جراحات التجميل والفم والأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، العلاج الطبيعى، جراحة المسالك، الأطفال المبتسرين، تفتيت الحصوات، الغسيل الكلوى، الجهاز الهضمى والكبد، الصدر، الحميات، تنظيم الأسرة).

كما تفقد الوزير موقع مستشفى حميات طور سيناء القديم، لافتاً إلى إعداد دراسة متكاملة لإقامة معمل مشترك لخدمة أهالى المحافظة.

وعقب ذلك، تفقد الوزير مستشفى الطور العام القديم، الذى تم غلقه بسبب أعمال التطوير، لافتاً إلى أنه قبل غلق المستشفى، تم مراجعة كافة الحالات المرضية ونقلها للمستشفيات المجاورة من خلال سيارات إسعاف مجهزة، كما تم توزيع مرضى الغسيل الكلوى على مستشفيات المحافظة، طبقاً للتوزيع الجغرافى، وتوزيع خدمات العمليات الجراحية والعلاج بالأقسام الداخلى إلى مستشفى أبو رديس ومستشفى شرم الشيخ الدولى.

وتفقد الوزير مركز طب أسرة الزهراء، حيث تم تجهيزه لتقديم خدمات العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ والتحاليل والأشعات، والتى كانت تقدم فى مستشفى الطور القديم، حيث تابع الوزير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتأكد من توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتابع الوزير فعاليات جولته، بتفقد مركز طب أسرة الرويسات، والذى يقدم خدمات الرعاية الأولية، فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية فى تخصصات (الأشعة، متابعة الحمل، متابعة وتطعيم الأطفال، عيادات الأسنان، معمل الدم، معمل الطفيليات، الصيدلية).

حرص الوزير على زيارة جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة الطور، حيث أكد أن الجامعة، ضمن المشروعات الهامة التى تأتى فى إطار تنمية شبه جزيرة سيناء، لافتاً إلى أن الجامعة لها 3 فروع بمحافظة جنوب سيناء (فرع بمدينة الطور، فرع بمدينة راس سور، فرع شرم الشيخ).

شملت جولة الوزير فى جامعة الملك سلمان، تفقد مبانى المعامل بمستشفى الجامعة، والمكتبة المركزية، ومركز المحاكاة الطبى، والذى من المقرر أن يصبح أكبر مركز محاكاة على مستوى الشرق الأوسط، كما تفقد الوزير المدرجات الدراسية، وجلس وسط الطلاب واستمع لشرح أحد الأستاذة.

وأكد الوزير أن الجامعة تساهم فى الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى، والذى يساهم بدوره فى الارتقاء بالقطاع الصحى وتحقيق التكامل فيما بين التعليم والصحة بالمحافظة، من خلال تخريج أطباء متميزين فى مختلف التخصصات، موجهاً الشكر لمحافظ جنوب سيناء على مجهوداته المتميزه فى المتابعة المستمرة لخدمة القطاع الصحى والتعليمى بالمحافظة.