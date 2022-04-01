عاجل.. مواعيد غلق المحال فى رمضان والعيد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراراً بأن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجريًا، يوميًا الساعة الثانية صباحًا.

ونص القرار الوزارى فى مادته الأولى: استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020م، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجريًا، يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

كما نص القرار فى المادة الثانية: لا تخضع للمواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ونص القرار فى المادة الثالثة بنشره فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 1 -4 -2022 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه اللواء محمود شعراوى، المحافظين بتطبيق الاشتراطات والتعليمات فيما يخص الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.