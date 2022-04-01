محافظ بورسعيد يفتتح محطة رفع صرف صحى الزهور (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، محطة رفع صرف صحى الزهور بحى الزهور بمدينة بورسعيد.





حضر الافتتاح عدد من القيادات الفنية والتنفيذية بشركة محافظات القناة والمحافظة والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ببورسعيد.



وخلال الافتتاح استمع المحافظ لشرح تفصيلى عن المشروع من المهندسة ايمان رفعت رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ببورسعيد، إذ تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 10000 م3 / يوم بتكلفة إجمالية 45 مليون جنية، لخدمة 60 الف نسمة بمناطق شباب المدينة وقبضايا وارض النوادى.



ويتكون المشروع من محطة الرفع التى تحتوى على البيارة وعنبر التشغيل، والمولد، والأوناش، ومبنى المخزن، وغرفة تأمين المبنى، بجانب شبكات الانحدار المنشأة بالكامل من مواسير u.p.v.c وبأقطار (200مم-560مم) بإجمالى طول 8 كم. بالإضافة إلى خط الطرد المكون بالكامل من مواسير u.p.v.c قطر 400مم، وبأجمالى طول 2.5 كم.



وأشاد محافظ بورسعيد، بالمشروعات القومية التى تقام على أرض محافظة بورسعيد فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى سواء من خلال إنشاء محطات جديدة أو أعمال الإحلال والتجديد التى تتم بالمحطات، والتى تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة، ودعم المشروعات التنموية فى كافة القطاعات وخصوصا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى الذى توليه الدولة اهتماما كبيرا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه سيتم التشغيل بالمحطة طبقا لنظم التشغيل القياسية وتطبيق برنامج ال" MASTER" فى تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحى، ضمن توجه الشركة نحو تطبيق أسلوب الإدارة الفنية المستدامة "TSM" لإدارة محطات المياه والصرف الصحى لتقديم أفضل الخدمات لمواطنى محافظة بورسعيد.