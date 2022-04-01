«يُفطر ولا يفطر».. 44 مسألة متعلقة بالصيام عليك معرفتها (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار سلط مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، الضوء على مفطرات رمضان، وكذلك الأفعال التى لا تفطر فى إنفوجراف نشره عبر حسابه الرسمى على فيسبوك.
وتضمن الإنفوجراف إجابة على 44 تساؤلًا فقهيًّا مُتعلقًا بالمُفطرات، من خلال عرض الفعل أو المادَّة المُتنَاوَلَة، وذكر تأثيرها فى صحَّة الصَّوم عن طريق وصف هذا المذكور.
هلال رمضان
وتسطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان المبارك اليوم الجمعة، حيث يولد هلال شهر رمضــان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثامنة والدقيقة 25 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من شعبان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 1 م (يوم الرؤية)، ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (17 – 18 دقيقة).
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