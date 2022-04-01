/689590/القائم-بأعمال-وزير-الصحة-يتفقد-مجمع-الطور-الطبي-الجديد-ويوجه-بسرعة-الانتهاء-من-الأعمال-الإنشائية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أعمال إنشاء مجمع الطور الطبي الجديد، لمتابعة أعمال التنفيذ.

دوت الخليج

وخلال التفقد استمع الوزير، إلى شرح مفصل حول نسب الإنجاز في الأعمال الإنشائية بمستشفى مجمع الطور الطبي الجديد، موجهاً بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمستشفى، وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

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كما استمع للشرح الخاص بالوصف الوظيفي للمستشفى الذي يتكون من 3 طوابق، بطاقة استيعابية 157 سرير (110 سرير إقامة، 28 سرير عناية مركزة، 12 سرير حضانة للمبتسرين، 7 سراير استقبال)، فضلاً عن 25 عيادة خارجية، و3 غرف عمليات كبرى، و3 غرف عمليات صغرى، و3 قاعات محاضرات، تبلغ طاقتها الاستيعابية 180 فردا.

ومن المقرر أن يضم المستشفى (42 غرفة إقامة، قسم للنساء والتوليد، جناح للحضانات، قسم مناظير الجهاز الهضمي، المعامل، بنك الدم)، حيث سيقدم المجمع خدماته الطبية في تخصصات (الجراحة العامة، جراحة العظام، الأطفال، الباطنة، النساء والتوليد، السونار، الأمراض الجلدية، السمعيات، أمراض القلب والصدر، جراحات التجميل والفم والأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، العلاج الطبيعي، جراحة المسالك، الأطفال المبتسرين، تفتيت الحصوات، الغسيل الكلوي، الجهاز الهضمي والكبد، الصدر، الحميات، تنظيم الأسرة).

و تفقد عبدالغفار، الطور العام القديم، الذي تم غلقه بسبب أعمل التطوير، لافتاً إلى أنه قبل غلق المستشفى، تم مراجعة كافة الحالات المرضية ونقلها للمستشفيات المجاورة من خلال سيارات إسعاف مجهزة، كما تم توزيع مرضى الغسيل الكلوي على مستشفيات المحافظة، طبقاً للتوزيع الجغرافي، وتوزيع خدمات العمليات الجراحية والعلاج بالأقسام الداخلي إلى مستشفى أبو رديس ومستشفى شرم الشيخ الدولي.

كما تفقد مركز طب أسرة الزهراء، حيث تم تجهيزه لتقديم خدمات العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ والتحاليل والأشعات، والتي كانت تقدم في مستشفى الطور القديم، حيث تابع الوزير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتأكد من توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتابع الوزير فعاليات جولته، بتفقد مركز طب أسرة الرويسات، والذي يقدم خدمات الرعاية الأولية، فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية في تخصصات (الأشعة، متابعة الحمل، متابعة وتطعيم الأطفال، عيادات الأسنان، معمل الدم، معمل الطفيليات، الصيدلية).