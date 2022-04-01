انطلاق أولى حلقات مسلسل المداح 2 اليوم الجمعة.. تعرف على القناة الناقلة

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تنطلق اليوم الجمعة الموافق 1 إبريل أولى حلقات مسلسل المداح 2 بطولة الفنان حمادة هلال، ومن المتوقع أن تحصد ردود فعل إيجابية وتحقق صدى بين الجمهور.

دوت الخليج يرصد انطلاق أولى حلقات مسلسل المداح 2.

موعد عرض مسلسل المداح 2 الحلقة الأولى

وتعرض قناة «Mbc مصر» الحلقة الأولى من مسلسل المداح 2 في تمام الساعة 8 مساءًا وذلك قبل يوم من انطلاق الماراثون الرمضاني 2022.

أبطال مسلسل المداح 2 الحلقة الأولى

مسلسل «المداح 2» من بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، كمال أبورية، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، من تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

قصة مسلسل المداح 2 الحلقة الأولى

تدور أحداث مسلسل المداح الجزء الثاني حول شخصية النجم حمادة هلال والذي يجسد شخصية «صابر المداح» الذي سَخّر حياته وعمله لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية وخاصة اللذين يعانون من المس الشيطاني أو الأشخاص الذين تعرضوا لأمور السحر والجن، وفي هذا الجزء ينطلق صابر المداح بحثاً عن الحقيقة فيما يقرأ ويسمع، بعد أن يتخلص من جميع كتب السحر آملاً في اكتشاف الحقيقة متجها إلى أماكن ووديان ليتعرف بنفسه على حقيقة ما يتعرض له الجن، وتسير به الأحداث من مكان إلى أخرى وتحمل له العديد من الأقدار والكثير من المُفاجآت.

يضم المسلسل 9 أغنيات منها 7 رباعيات داخل الأحداث، بالإضافة إلى تتر البداية والنهاية، ويضم أغنية "دويتو" تجمع حمادة هلال والمطرب وائل الفشني.

و تم طرح الإعلان الرسمي لمسلسل المداح الجزء الثاني الذي سيعرض ضمن موسم دراما رمضان 2022.

وحمل برومو مسلسل المداح 2 الذي يحمل اسم أسطورة الوادي العديد من مشاهد التشويق والرعب التي تحبس الأنفاس، حيث ظهرت أحداث خارقة للطبيعة.

برومو المداح 2

كما ظهر في الإعلان حمادة هلال يقدم مقطوعة مدح في زفاف شخصية أخيه الأصغر الذي يجسده هادي خفاجة، والشخصية التي تقدمها هايدي رفعت.

وعرض الجزء الأول من مسلسل المداح في الموسم الرمضاني 2021، وحقق نجاحا كبيرا، بطولة حمادة هلال ونسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.