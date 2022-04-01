/689584/على-طريقة-المهرجانات-وعودة-محمد-محيي-تفاصيل-الأغاني-الدعائية-لمسلسلات-رمضان-2022

روجت مجموعة كبيرة من المسلسلات التي تشارك ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022، عن أعمالها مؤخرًا من خلال البوسترات وطرح البروموهات الخاصة بالعمل ولكن هناك آخرين اعتمدوا على الأغاني الدعائية.

دوت الخليجيرصد الأغاني الدعائية لمسلسلات رمضان 2022

مسلسل بابلو

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل بابلو الذي ينافس به الفنان حسن الرداد ضمن الموسم الرمضاني 2022، الأغنية الدعائية للعمل التي جاءت على طريقة أغانى المهرجانات، وهي غناء “أردني”، ومن كلمات محمود عبدلله وأردني.

ويشارك الفنان حسن الرداد في بطولة مسلسل بابلو عدد من النجوم مثل أروى جودة و سلوي عثمان وهالة فاخر و نجلاء بدر و محمود حجازي وعثمان محمد علي وآخرين بجانب مجموعة من ضيوف الشرف مثل سوسن بدر ومصطفى فهمي، والإخراج لـ محمد عبد الرحمن حماقي.

مسلسل انحراف

أما الشركة المنتجة لمسلسل "انحراف" فطرحت مؤخرًا الأغنية الدعائية للمسلسل المقرر عرضه حصريًا عبر شاشة قناة النهار الفضائية في رمضان، والأغنية من غناء النجم محمد محيي، وألحان عمرو مصطفى، وكلمات مصطفى ناصر.

ويشار أن مسلسل انحراف للفنانة روجينا، يعيد المطرب محمد محيي لغناء تترات مسلسلات رمضان من جديد وذلك بعد غياب استمر لحوالي سبع سنوات، ويشارك الفنانة روجينا في بطولة المسلسل كلا من سميحة أيوب، ولوسي وعبدالعزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وآخرين والمسلسل من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل مكتوب عليا

ومن جانبه الفنان أكرم حسني روج لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم مكتوب عليا والمقرر عرضه عبر شاشة قناة dmc الفضائية، وذلك من خلال نشره الأغنية الدعائية لـ مسلسله الجديد “مكتوب عليا”، وتحمل اسم ستو أنا.

“ستو أنا” من غناء أكرم حسني وأيتن عامر، كريم صالح، ومن كلمات أكرم حسني، والألحان لـ كريم عاشور، وأحمد وحيد كينج وتوزيع أحمد وحيد كينج، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من عمرو عبدالجليل، ولأول مره المطربة هلا رشدي، والفنانة القديرة حنان سليمان، أيتن عامر، هنادي مهنا، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل شغل عالي

ويشار أن الفنانة فيفي عبده طرحت الأغنية الدعائية لمسلسها الجديد «شغل عالي» الذي تشارك به الفنانة شيرين رضا، والمقرر عرضه عبر شاشة قناة النهار الفضائية في رمضان، وكانت قد روجت فيفي عبده للعمل وعلقت على الأغنية قائلة: “انتظروني أنا والجميلة شيرين رضا في مسلسل شغل عالي، رمضان 2022، على قناة النهار، يارب يعجبكم إن شاء الله، تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل”.

ويشارك الفنانة فيفي عبده وشيرين رضا في بطولة «شغل عالي» عدد من الفنانين منهم توني ماهر، مروان يونس، كريم سرور، بسمة داود، وعدد من ضيوف الشرف والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

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مسلسل توبة

وكانت الجهة المنتجة لمسلسل توبة للفنان عمرو سعد طرحت فيديو كليب أغنية «هرازيك» التي تعد الأغنية الدعائية للعمل والتي حققت نسب مشاهدات عالية حيث وصلت لحوالي مليون مشاهدة في 17 ساعة فقط، والأغنية من كلمات وألحان عفروتو.

ويشارك عمرو سعد في بطولة العمل المقرر عرضه عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية كلا من صبا مبارك، ماجد المصري، انتصار وحسن أبوالروس، محمد لطفي، محمد دياب، أسماء أبواليزيد، وآخرين.