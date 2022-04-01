«هنحقق المعادلة المستحيلة».. محمد رمضان يكشف كواليس جديدة عن مسلسل المشوار

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كشف الفنان محمد رمضان مؤخرًا تفاصيل وكواليس جديدة خاصة بمسلسله “المشوار” الذي ينافس به ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022، والمقرر عرضه عبر شاشة قناة dmc الفضائية.

دوت الخليج يرصد تصريحات محمد رمضان عن مسلسله الجديد

تصريحات محمد رمضان

أوضح الفنان محمد رمضان في مداخلة هاتفية له عبر برنامج مساء dmc، لغز الشنطة التي ظهرت بها في بوستر المسلسل وأثار بها ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، وقال إنها تحمل شيئًا بالغ الأهمية لافتًا إلى أنهم لم ينتهوا من تصوير المسلسل حتى الآن.

وأضاف محمد رمضان: “بنسابق الزمن ولكن شغالين بدقة شديدة، خاصة أن مخرج العمل أستاذ محمد ياسين حريص على كل لقطة، وكأننا نصور فيلمًا سينمائيًا، الحركة فيه أبطأ كثيرًا من الأعمال الدرامية التي قدمتها من قبل”، وأوضح أيضًا مميزات المسلسل.

وعن مميزات مسلسل المشوار، قال: “التركيز على تصوير أماكن ومحافظات كثيرة في مصر مثل الإسكندرية والجيزة.. شيء عظيم وكله متصور حقيقي ما دخلناش استوديو وأماكن جديدة لم تدخلها كاميرا من قبل وشيء جديد على الدراما”.

تفاصيل مسلسل المشوار

واستكمل محمد رمضان كلامه: “المخرج محمد ياسين يعتمد في أعماله على البطولة الجماعية على عكس ما أقدمه من مسلسلات جماهيرية أكتر كما أن مدرسته مختلفة تمامًا عني.. كلنا متقابلين في محطة عظيمة وهنحقق المعادلة المستحيلة حيث إننا نجمع بين المشروع الفني والجماهيري الذي ينال إعجاب المواطن البسيط والطفل تحت المتوسط يستوعبه”.

وفيما يخص الطفل محمد العزازي، الذي يجسد شخصية ابنه خلال أحداث المسلسل، أكد أنه يشبهه في الحقيقة كثيرًا كما لو كان ابنه بالفعل كما أنه يعد من مفاجآت المسلسل، معلقًا: “جسد دورًا صعبًا لكنه قدمه بحرفية وفي ظروف صعبة، حيث إن درجات الحرارة كانت منخفضة جدًا وتصل أحيانًا إلى 3 مئوية”.

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وكشف الفنان محمد رمضان أيضًا حقيقة مشاهد الثلج التي ظهرت في برومو مسلسل المشوار الذي طرح قبل أيام، لافتًا إلى أنها أحد مصانع الملح في منطقة المكس وليست جبال ثلج، وأضاف: “المكان غريب علينا كمصريين لم نراه من قبل رغم جماله وبيصدر ملح لكل دول العالم وهناك أنواع كثيرة منه”.