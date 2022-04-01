الرئيس السيسي يوقع قانونا بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 16 لسنة 2022 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصةً للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، ليصبح الأول من أبريل سنة 2022.

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