عاجل- ذروة الارتفاع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول أيام رمضان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت على مدار هذا الأسبوع ارتفاعات تدريجية فى درجات الحرارة، لكن اعتبارا من اليوم ستكون ارتفاعات درجات الحرارة ملحوظة، وستزيد عن الأمس بما يتراوح بين 4 و6 درجات على أنحاء الجمهورية كافة.





وأضافت غانم فى مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن البلاد ستتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية وصحراء شبه الجزيرة العربية، وهى شديدة الحرارة وتعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت أنّ الطقس خلال فترات النهار سيكون حارا، وسيكون باردا فى فترات الليل، مع وجود فارق كبير بين القيم العظمى والصغرى يصل إلى أكثر من 15 درجة مئوية، بالإضافة إلى أن اليوم شهد شبورة مائية تكونت فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت، أن هذه الشبورة المائية ستبدأ فى التلاشى مع سطوع أشعة الشمس، لكن ستتكون أتربة عالقة فى ساعات النهار، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، إضافة إلى نشاط للرياح فى أقصى غرب البلاد مثل مطروح والسلوم، وسيكون مثيرا للرمال والأتربة.

وأوضحت: "بدأنا من اليوم ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، وذروة الارتفاعات ستكون غدا، بما يتوافق مع بداية شهر رمضان، وغدا سيكون الطقس شديد الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، لكن نسب الرطوبة منخفضة، وبالتالى فإن الإحساس بدرجات الحرارة لن يكون كبيرا، على أن نبتعد عن أشعة الشمس وتناول المرطبات والسوائل فى فترة السواحل والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية، لأن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة".