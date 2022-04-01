مباحثات الرئيس السيسى مع شركة «إينى» الإيطالية تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صحيفة (الأهرام) وتحت عنوان (الرئيس: تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة) ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى، استقبل أمس، وفدا من الشركة الإيطالية، برئاسة كلاوديو ديسكالزى، رئيسها التنفيذى، وبحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وأضافت أن الرئيس أعرب - خلال اللقاء - عن تقديره الشراكة القائمة مع شركة (إينى) الإيطالية للبترول، وما تنفذه من أنشطة متعددة فى مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية، وعن تطلعه لمواصلة نشاطها فى مجال البحث والتنقيب والاستكشاف؛ بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، موجها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتذليل أى عقبات قد تواجه أعمالها.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن رئيس شركة (إينى) عبر عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، مؤكدا ما تمثله مصر كإحدى أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم فى ضوء الفرص الواعدة التى يتمتع بها قطاع الطاقة فى مصر، ولا سيما فى ضوء الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوى.

وأوضحت أن ديسكالزى استعرض - خلال اللقاء - تطورات المشروعات المتعددة التى تنفذها الشركة فى مصر، بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات المصرية المختلفة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعى، وكذلك تصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة فى كل من إدكو ودمياط، التى تعمل بكامل كفاءتها حاليا، وهو القطاع الذى حققت فيه مصر طفرة كبيرة، مما ضمن لها مكانة محورية فى منطقة البحر المتوسط، فى إطار رؤيتها لتصبح مركزا إقليميا للطاقة.

كما تم أيضا عرض إسهامات (إينى) فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، فى ضوء استضافة مصر قمة الأمم المتحدة للمناخ فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وفى شأن رئاسى آخر، وتحت عنوان "الرئيس يتسلم أوراق اعتماد 18 سفيرا جديدا لدى القاهرة" كتبت صحيفة (المصرى اليوم) أن الرئيس السيسى تسلم أوراق اعتماد 18 سفيرا جديدا.

ونقلت عن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قوله:"إن الرئيس تمنى للسفراء التوفيق فى مهامهم بالقاهرة"، مؤكدا حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم فى المجالات كافة، واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأوضحت (المصرى اليوم) أن الأسماء تضمنت؛ مارك باريتى سفير فرنسا، وهراتشيا بولاديان سفير أرمينيا، وميكيلى کوارونی سفير إيطاليا، وإيفون باومان سفيرة الاتحاد السويسرى، ومنصوربيك بختياروفيتش سفير أوزبكستان، وهـيـروشـى أوكـا سـفـيـر الـيـابـان ويولغان إينكتوفشين سفير منغوليا، وحميد شبيرة سفير الجزائر، وضـمـت الأسـمـاء أيـضـا، مـريم خليفة جمعة الكعبى سفيرة الإمـارات، وروبـرتـو بـاتش سفير مـالـطـا، وسـانـى نـانـا عائشة أنديا سفيرة النيجر، وإيمانويل جـون انـشـيـمـبـى سـفـيـر تـنـزانيا وميروسلاف تشيستوفيتش سفير صربيا، وبوبكار دياللو سفير مالى، وصـادق سيلا- سفير جمهورية سيراليون، ولينكا ميهاليكوفا سفيرة جمهورية سلوفاكيا، وأبوبكر سار سفير السنغال، ونغوين هوى زونغ سفير جمهورية فيتنام.

وفى الشأن الحكومى، سلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على حضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على اتفاق إطـارى بـين (صندوق مصر السيادى) وصندوق الاستثمار النرويجى) وشركة (سكاتك) النرويجية؛ للتعاون فى مجال تطوير مشـروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء فى عدد من الدول الإفريقية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط وآنيكن هويتلفدت، وزيرة خارجية النرويج، والسفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بمصـر.

وذكرت الصحيفة تحت عنوان "اتفاق مصرى نرویجى لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر" أن الاتفاقية وقعها أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وتيلف ثورليفسون، الرئيس التنفيذى لصندوق الاستثمار النرويجى ورايمـوند کـارلـسـن الرئيس التنفيذى لشـركة (سـكـاتـك) النرويجية.

وأوضحت أن الاتفاقية تأتى فى إطار الروابط والعلاقات بين مصر والنرويج، وإدراكا لأهمية التنمية المستدامة فى مكافحة تغير المناخ، خاصة أن مصر تستعد لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP۲۷ فى نوفمبر المقبل.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء أشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر والنرويج، مشيراً إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء النرويجى على هامش قمة "محيط واحد" فى مدينة (برست) الفرنسية، فبراير الماضى، وما شهدته من مباحثات مثمرة حول مجالات التعاون الثنائى بين البلدين، كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة حجم التعاون الاستثمارى فى ضـوء الاتفاق الإطارى الذى تم توقيعه بين صندوق مصر السيادى، وصندوق الاستثمار النرويجى للدول النامية (Norfund) بالقاهرة فى مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة.

وتحت عنوان "الفنية العسكرية تنظم المؤتمر العلمى الدولى الـ 11"، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن الكلية الفنية العسكرية نظمت المؤتمر العلمى الدولى الـ11 عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالبحث العلمى ومواكبة التطور فى العلوم الهندسية والتكنولوجيات المتقدمة.

وأوضحت أن المؤتمر بدأ بكلمة مدير الكلية الفنية العسكرية التى نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المشاركين فى المؤتمر من مختلف الدول، وأعرب عن تطلعه أن يثمر هذا الملتقى العلمى الهام وما يتضمنه من بحوث وورش عمل فى تحقيق الهدف المطلوب منه بإثراء العمل البحثى والارتقاء بمستوى العلم والمعرفة وتبادل الخبرات بين ممثلى الهيئات المشاركين فى المؤتمر من الدول المختلفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المؤتمر شمل عرضا وتحليلا ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية فى مختلف المجالات والتخصصات الهندسية، كما أتاح الفرصة للمشاركين فى المؤتمر من تبادل الخبرات وتواصل الباحثين مع نظرائهم فى المجالات الهندسية المختلفة للارتقاء بالعمل البحثى وتبادل الرؤى والأفكار العلمية عبر الفيديو كونفرانس، موضحة أنه فى ضوء حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى علوم الطيران والفضاء ومتابعة كل ما هو جديد فى هذه المجالات، سيتم عقد المؤتمر الدولى العلمى العشرين لعلوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء (ASAT-20) للكلية الفنية العسكرية خلال الفترة من 9- 11 مايو من العام القادم وكذلك تنظيم المعرض المصاحب للمؤتمر لعرض العديد من الابتكارات العلمية فى مجال الطيران والفضاء.

وفى الشأن الاقتصادى، ذكرت صحيفة (الشروق) أن وزير الإسكان عاصم الجزار أعلن طرح المرحلة الثامنة بمشروع (بيت الوطن) للمصريين بالخارج، بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة أمس الأول، بحيث تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار والأعداد طبقا لرؤية وزارة الإسكان واللوائح السارية بالهيئة.

وكتبت الصحيفة تحت عنوان "الإسكان تطرح أراضى ووحدات بالمرحلة الثامنة لـ بيت الوطن" أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستقوم بتحديد الأسعار والأعداد طبقا لرؤية وزارة الإسكان واللوائح السارية بالهيئة.

ونقلت عن الجزار قوله:"إن الطرح يشمل قطع أراض سكنية للأفراد، وقطع أراض بنشاط مختلط، ومقابر، وفيلات، ووحدات سكنية متنوعة (فاخر فـوق المتوسط - متوسط) ووحدات إدارية؛ لتوفير مختلف أنواع الإسكان للمصريين العاملين بالخارج وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم".

كما أكد الوزير، أن الطرح يشمل قطع أراض سكنية للأفراد بـ 9 مدن جديدة: (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة السادات) وقطع أراض بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وكذا مقابر بـ 4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة) إضافة إلى طرح فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة.

وأشارت الشروق إلى أن المرحلة الثامنة بمشروع (بيت الـوطن) تتضمن أيضا طرح وحدات سكنية فاخرة، بالمشروعات التالية (أبراج العلمين الشاطئية - داون تاون العلمين - الحى اللاتينى - أبراج صوارى - الرحاب ومدينتى - JANNA الحى السكنى الثالث "R3" بالعاصمة الإدارية الجديدة)، وكـذا طـرح وحـدات إسكان "فوق المتوسط متوسط" بمشروع (سكن مصر) بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجرى الـعـيـون، إضافة إلى طرح وحدات إدارية فى (الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة) وغيرها، ويتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصرى على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) ويتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكى من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوما، ويحظر الإيداع النقدى بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى.

كما تضمنت الشروط أيضا، أن يكون الحاجز متمتعا بالجنسية المصرية، وألا يقل سنه عن 21 عاما، ويتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتكون أولوية الحجز بأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة، وفى حال سداد كامل المبلغ فى هذه المرحلة أو بالمراحل السابقة يتم خصم 7.5% من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير.

من جهتها، كتبت صحيفة (الشروق) تحت عنوان " اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان" أن دار الإفتاء المصرية ستنظم احتفالا رسميا وشعبيا كبيرا مساء اليوم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مـؤتمرات الأزهر بمدينة نصر بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة فى المحافظات.

ونقلت الصحيفة عن مفتى الجمهورية شوقى عـلام، قوله "إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستطلاع هلال شهر رمضان الكريم، مؤكدا ضرورة الالتزام بإعلان دار الإفتاء فيما يتعلق بالرؤية الشرعية لأهلة الشهور الهجرية وعدم الإعلان قبل التوقيت المحدد؛ تجنبا لحدوث أى بلبلة.