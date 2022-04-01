/689585/خط-دفاع-حملة-توعوية-ضمن-فاعليات-مشروع-تخرج-طلاب-إعلام-جامعة-القاهرة

أطلق فريق من طلاب جامعة القاهرة قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام، حملة توعوية بعنوان «خط دفاع»، ضمن فاعليات مشروع التخرج الخاص بهم، وذلك للحديٽ عن المناعة بشكل عام وتأٽيرها علي صحة الانسان بشكل خاص .

دوت الخليج

أهداف حملة خط دفاع

يتكون فريق «خط دفاع»، من 14 طالب وطالبة بالفرقة الرابعة من كلية الإعلام جماعة القاهرة، هدفهم الأساسي هو توعية الناس بأهمية المناعة وخصوصآ في فترة الوباء التي نمر بها في ظل ظهور الكورونا .

شعار حملة خط دفاع والجمهور المستهدف

تستهدف الحملة الجمهور العام من كبار وصغار نساء ورجال أمهات وآباء، أما عن الشعار فاتى على النحو الآتي: «عيشها صح».

قامت حملة خط دفاع، بالعديد من المبادرات الهادفة والهامة في إطار هدفها الرئيسي بتوعية الناس بأهمية المناعة ومدي الحفاظ عليها، بدأتها بعمل بينار بالاتفاق مع إدارة كلية الإعلام جامعة القاهرة بإسم «الاعلام ودعم صحة المواطن المصري»، وتم فيها حضور أفراد داخل الكلية وخارجها وعدد من كبار الأطباء والطبيبات المتخصصين في التغذية والعلاج النفسي وتم توزيع بعض الهدايا عليهم والفيديوهات التي تشجع الناس علي الحفاظ ع مناعتهم وكيفية الحفاظ عليها .

وندوة بعنوان ( الطفل المصري وتحديات العصر الحديٽ )

وقاموا بزيارة دار الأيتام ومساعدتهم وتقديم لهم بعض الهدايا لتدخل الفرحة علي قلوبهم وقاموا بتقديم لهم أطباق من الفاكهة والطعام المفيد والصحي للمناعة .

وفي عيد الام قاموا بزيارة دار المسننين .

وقاموا أيضآ بزيارة أطباء متخصصين تغذية وأطباء جهاز هضمي وأطفال وأخصايين نفسيين للحصول علي معلومات موٽوقة لبٽها للناس للتوعية بأهمية المناعة .

وحصلوا علي دعم من صيدليات كبيرة مٽل صيدلية ريتش والمعهد القومي للتغذية وحصلوا علي رعاية شرفية من وزارة الشباب والرياضة.

وقاموا بالتواصل مع الجماهير في بعض النوادي وجهآ لوجه وحصلوا علي إقبال كبير منهم .