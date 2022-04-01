دينا الشربيني الأولى.. تعرف على ضيوف برنامج المغامرات «نجوم السماء»

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تستعد شاشة قناة on الفضائية لعرض برنامج نجوم السماء وذلك مع بدء موسم مسلسلات شهر رمضان 2022 اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً وتحل الفنانة دينا الشربيني ضيفة الحلقة الأولى من البرنامج.

دوت الخليج يكشف تفاصيل برنامج نجوم السماء

دينا الشربيني برنامج نجوم السماء

روجت الفنانة دينا الشربيني لحلقتها الجديدة ببرنامج “نجوم السماء” المقرر عرضه عبر شاشة قناة on ونشرت مجموعة صور لها من الكواليس تشارك بها متابعيها وجمهورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت الفنانة دينا الشربيني على الصور قائلة: “بحب المغامرة.. بس تفتكروا المرة دي قدرت عليها؟!، ده اللي هتعرفوه في أولى حلقات برنامج نجوم السماء على ontv بكرة الساعة 8 مساءً والإعادة الساعة 12”.

ضيوف برنامج نجوم السماء

يشار أن برنامج نجوم السماء ينتمي لنوعية برامج المغامرات ويشارك به عدد كبير من النجوم طوال شهر رمضان مثل محمد فراج، رانيا يوسف، مي سليم، نيللي كريم، وبسنت شوقي، مايان السيد، هشام عاشور، كارمن سليمان، تيام مصطفى قمر، آدم المصري، محمد مكاوي، لقاء الخميسي، والإعلامي شريف مدكور، وآخرين.

وكانت الصفحة الرسمية لقناة On طرحت البرومو الرسمي الأول للبرنامج، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مع تعليق يقول: “أكتر حاجة مجنونة هعملها في حياتي هنطلع 14 ألف قدم وهنطير.. انتظروا نجوم السماء - المغامرة في رمضان 2022”.

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ومن ناحية أخرى، تنافس الفنانة دينا الشربيني ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل "المشوار" الذي تشارك به الفنان محمد رمضان، وتجسد خلال الأحداث دور زوجته "ورد"، بينما يقدم رمضان شخصية "ماهر" الهارب من العدالة بسبب تورطه في تجارة الآثار، ومن المقرر عرض المسلسل عبر شاشة قناة dmc وdmc دراما ومنصة Watch it.

‎‎ويضم "المشوار" في بطولته كلا من محمد رمضان، دينا الشربيني، صبري فواز، أحمد كمال، صبري عبد المنعم أحمد مجدي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، وغيرهم، والعمل قصة وسيناريو محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.