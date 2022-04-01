يُعرض عربيًا فقط.. طرح برومو مسلسل عودة الأب الضال

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دوت الخليج يرصد طرح برومو مسلسل عودة الأب الضال.

مسلسل عودة الأب الضال

وسيطر على البرومو حالة من الكوميديا بين أبطاله الذي ظهر بعضهم، وهم بيومي فؤاد، محمد ثروت، شيماء سيف، عبير صبري، انتصار.

قنوات عرض مسلسل عودة الأب الضال

وعلق أمين جمال على البرومو بقنوات عرض العمل والتي جاءت جميعها عربية وهي «Sbc، أبو ظبي، منصة چوي».

أبطال مسلسل عودة الأب الضال

مسلسل «عودة الأب الضال»من بطولة بيومي فؤاد، وعبير صبري، وهاجر عفيفي، وأميرة هاني، وايمان السيد، ونور قدري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إبراهيم ربيع، ومحمد فتحي، وأمين جمال، ومحمد أبو السعد، ومن إخراج أحمد عبد العال.

بيومي فؤاد يتعرض لوعكة صحية

على الصعيد الآخر، تعرض الفنان بيومي فؤاد، لوعكة صحية مؤخرًا، وهو في دولة الإمارات حيث أصيب بدور برد شديد وتسبب هذا في نقله إلى المستشفى، وكشف عن هذا الأمر من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام» وحرص على توجيه الشكر لأبناء دولة الإمارات على مساندتهم له، ولكنه شفي من هذا الدور منذ فترة وعاد لاستئناف تصوير فيلم «مهمة مش مهمة».

فيلم "مهمة مش مهمة" بطولة بيومى فؤاد، أحمد فتحى، هالة فاخر، ياسر الطوبجى، كارولين عزمى، مصطفى البنا الشهير بسعفان، ويشارك في العمل عدد من الفنانين السعوديين على رأسهم عبد المجيد الرهيدى ولمار وهيا فياض وآخرون، والفيلم تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أيمن العلى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يتناول قصة شاب سعودي يدعى عيضة، ولد في أبها، ورغم تقدمه بالعمر إلا أنه صاحب شخصية طفولية وطائش أحيانا لكنه ذكي، والدته مصرية ووالده سعودي، وليس لديه إخوة، له حلم أن يصبح أحد أكبر سائقي السيارات في العالم.

وعُرض لبيومى فؤاد مؤخرًا مسلسل "المماليك"، والذى يشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف ومحمد لطفى ورامى وحيد وفيدرا، كما يشارك فى بطولة الجزء السادس من مسلسل "الكبير قوى" أمام النجم أحمد مكى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.