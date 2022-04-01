برومو مسلسل ملف سري يتصدر اليوتيوب في قائمة الأعلى مشاهدة

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حقق برومو مسلسل «ملف سري» بطولة الفنان هاني سلامة نجاحًا ساحقًا، حيث وصل إلى نصف مليون مشاهدة متصدرًا اليوتيوب داخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر قبل انطلاق عرضه.

دوت الخليج يرصد تصدر برومو مسلسل ملف سري للفنان هاني سلامة قائمة الأعلى مشاهدة في موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أبطال مسلسل ملف سري

مسلسل ملف سري، بطولة عدد كبير من النجوم، وهم هاني سلامة، وماجد المصري، وإدوارد، ونضال الشافعي، وعائشة بن أحمد، ومادلين طبر، وكارولين عزمي وشيرين، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، وإنتاج شركة فنون مصر لـ ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

قنوات عرض مسلسل ملف سري

ويُعرض مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة، يوميًا طوال شهر رمضان على عدة قنوات تليفزيونية منها قنوات الحياة، وDMC ،CBC، المحور، والقناة الأولى.

قصة مسلسل ملف سري

وتدور أحداث المسلسل حول المستشار يحيى عز الدين، الذي يجد نفسه أمام قرار مصيري، إما أن ينتصر للعدل والشرف والمبادئ التي تربى عليها، أو يرضخ للتهديدات التي يواجهها، لإنقاذ أسرته من الموت.

شخصية هاني سلامة في مسلسل ملف سري

يظهر الفنان هاني سلامة بشخصية مختلفة، عما ظهر به من قبل، ويستعرض المسلسل الفترة التي وقعت بعد عام 2013 والانفلات الأمني والدور الذي قامت به جماعة الإخوان الإرهابية في زعزعة استقرار للدولة المصرية.

هاني سلامة يتألق في مسلسل بين السماء والأرض

وشارك هاني سلامة في الموسم الرمضاني الماضي 2021 من خلال مسلسل «بين السما والأرض» والذي ينتمي لمسلسلات الـ15 حلقة، ومأخوذ عن قصة نجيب محفوظ.

قصة مسلسل بين السماء والأرض

ودارت أحداث المسلسل في يوم واحد، داخل مصعد يحدث له عطل مفاجئ، ويُحبس عدد من الأشخاص بداخله، ويبدأ كل منهم تذكر مشكلاته وأزماته التي تواجهه خلال حياته.

أبطال مسلسل بين السماء والأرض

مسلسل «بين السما والأرض»، بطولة «هاني سلامة، غادة عادل، سوسن بدر، أحمد بدير، درة، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، منى عبد الغني»، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل