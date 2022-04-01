موجز دوت الخليج: الأرصاد تحذر من الموجة الحارة.. وحقيقة التجديد لـ كيروش

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة حارة ابتداء من اليوم الجمعة الأول من أبريل 2022، وذلك نتيجة تأثرنا برياح جنوبية جافة تعمل على رفع درجة الحرارة على كافة الأنحاء.

ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: الصحة تكشف خطتها التوعوية خلال شهر رمضان (فيديو) عاجل.. الأرصاد تحذر مجددا من الموجة الحارة: درجة الحرارة 40 بهذه المناطق كيف نستقبل الشهر الكريم؟.. خطبة الجمعة اليوم الرئيس الأوكرانى: الوضع فى دونباس بالغ الصعوبة إصابة مدير الـ«سى آى إيه» بكورونا بعد يوم من لقائه مع بايدن واشنطن: قرار روسيا بفرض مدفوعات الغاز بالروبل يكشف فعالية العقوبات الغربية بايدن يعلن سحب مليون برميل يوميا من الاحتياطى النفطى لخفض أسعار الوقود أوكرانيا: مفاعل تشيرنوبيل النووى عاد لسيطرة الأوكرانيين روسيا والهند تناقشان منصة معاملات بديلة عن الدولار واليورو الرئيس الأوكرانى: القوات الروسية تعيد ترتيب صفوفها لشن هجوم كبير أكثر من 280 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كواليس زيارة موسيمانى لـ أسرة محمد عبد الوهاب فى الفيوم (صور) موقع فرنسى: نادى «ليل» يفكر فى ضم مصطفى محمد شوبير: الفترة المقبلة قد تحمل مفاجأة بشأن محمود متولى إسلام صادق: بن شرقى يبحث عن عروض للرحيل عن الزمالك رمضان السيد: مشاركة رامى ربيعة فى مباراة السنغال «جريمة» «البريمو» يكشف موقف اتحاد الكرة من التجديد لـ كيروش (فيديو) يحيى وكنوز.. أول مسلسل كرتونى يوثق تاريخ مصر فى رمضان (فيديو) المشوار.. محمد رمضان: هتشوفوا أماكن جديدة ما دخلتهاش كاميرا قبل كده مسلسلات رمضان.. يسرا تكشف عن قصة «أحلام سعيدة» (فيديو) ماجد المصرى: دورى فى «ملف سرى» يختلف تماما عما قدمته من قبل مسلسلات رمضان.. توفيق عبد الحميد يكشف تفاصيل دوره فى «يوتيرن»

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