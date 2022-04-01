مستشار المفتى: الدراما أمر مهم فى نشر الوعى والتنشئة الصحيحة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف عاشور، خلال حواره، ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، عبر قناة cbc، أن مسلسل الاختيار يكرس الوعى ويغرس الحب بين الشعب ومؤسسات الدولة.

وأكد، أن قلة الوعى عند الشباب والكبار وفى مختلف الفئات أمر يشعرنا بالحزن، وعلى الجميع أن يجدد وعيه بفهم الواقع وأن لا يتحدث إلا فيما يكون ملم بأبعاده