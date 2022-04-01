جدة - نرمين السيد - وقام أعضاء الوفد بجولة فى أقسام المشروع للتعرف على ما أنجز به، وأبدوا إعجابهم بتفاصيله. وتعتبر المؤسسات التى يمثلها أعضاء الوفد من ركائز قيام مشروع "الفلك" حيث تدربت فيها اثنتان من قيادات المشروع لمدة سنتين لأخذ الخبرات ونقلها من خلال تنفيذ "الفلك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد إيطالى يزور مشروع الفلك لأصحاب متلازمة داون بطنطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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