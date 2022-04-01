جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك 1443هجرية.
كما يفتتح وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة مسجد السيدة خديجة رضى الله عنها بمدينة السادس من أكتوبر ، 10 مساجد أخرى بالمحافظة اليوم الجمعة 1 أبريل 2022م، منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدين صيانة وترميمًا.
ووصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021حتى تاريخه 865 مسجدًا، منها 731 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و134 مسجدًا صيانة وترميمًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الأوقاف تفتتح 88 مسجدا اليوم بالمحافظات استعدادا لشهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.