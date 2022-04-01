عاجل.. الأوقاف تفتتح 88 مسجدا اليوم بالمحافظات استعدادا لشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك 1443هجرية.

كما يفتتح وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة مسجد السيدة خديجة رضى الله عنها بمدينة السادس من أكتوبر ، 10 مساجد أخرى بالمحافظة اليوم الجمعة 1 أبريل 2022م، منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدين صيانة وترميمًا.

ووصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021حتى تاريخه 865 مسجدًا، منها 731 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و134 مسجدًا صيانة وترميمًا.