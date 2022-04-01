عاجل.. الأرصاد تحذر مجددا من الموجة الحارة: درجة الحرارة 40 بهذه المناطق

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة حارة ابتداء من اليوم الجمعة الأول من أبريل 2022، وذلك نتيجة تأثرنا برياح جنوبية جافة تعمل على رفع درجة الحرارة على كافة الأنحاء.





وقالت إنه ستكون نسب الرطوبة منخفضة بشكل كبير حيث متوقع أن تصل نقطة الندى إلى الصفر ودون الصفر. وأوضحت أنه ستكون ذروة الارتفاع يوم السبت الموافق2 أبريل 2022، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية وجنوب الصعيد يتجاوز الأربعين درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء. ونصحت بأنه يفضل عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعة الذروة .

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