الصحة تكشف خطتها التوعوية خلال شهر رمضان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال عبد الغفار، فى فيديو نشرته الوزارة، عبر صفحتها بفيسبوك، إن الوزارة سوف تبث عدة فيديوهات مع أساتذة فى التخصصات المختلفة بشأن التوعية بكيفية الوقاية من الأمراض المختلفة وأيضا للصيام بطريقة آمنة.
وأكد أن وزارة الصحة أطلقت هاشتاج رمضان بصحة، مناشدًا المواطنين بمتابعة كل ما ينشر على هاشتاج رمضان بصحة للتوعية الصحية فى رمضان.
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