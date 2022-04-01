منة فضالي تشارك في عمل فني جديد بعنوان «مغامرات كوكو».. تفاصيل

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دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم مغامرات كوكو للفنانة منة فضالي

كتبت منة فضالي مروجة لفيلمها الجديد مغامرات كوكو: «فيلم مغامرات كوكو دعواتكم قصه واخراج الاستاذ اسماعيل فاروق سيناريو وحوار ايهاب ناصر انتاج الاستاذ عمرو طنطاوي مدير التصوير محمد عزمي بطوله النجوم العسل الاستاذ بيومي فؤاد الاستاذ خالد الصاوي والقمر شيرين رضا اوس اوس وايهاب فهمي عمرو عبد العزيز طاهر ابو ليله والعبده لله منه فضالي دعواتكم».

آخر أعمال منى فضال

من ناحية أخرى عرض لمنة فضالي التاسعة عبر قناة الحياة حكاية «سكر مر»، وهي الحدوتة العاشرة من مسلسل «ورا كل باب» والحكاية من بطولة منة فضالي وفريال يوسف، مراد مكرم، وإيهاب فهمي، ورانيا ملاح، والحكاية من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج محمد عبد السلام.

وتناقش الحكاية قضية مهمة للغاية وهي إصابة الأطفال بمرض السكر وكيف تتعامل الأسرة مع المشكلات التي تواجه أطفالها مع الآخرين وخاصة من الأطفال في عمرهم.

الجدير بالذكر، أن مسلسل «ورا كل باب» عُرض قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان «مالناش إلا بعض» بطولة صابرين، الثانية «يوم من الأيام» بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة «شنطة سفر» بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة «أيامنا الحلوة» بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة «ورقة ضغط» وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.

منة فضالي تعيش اذدهار سينمائي

هذا وبدأت الفنانة الشابة منة فضالي تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان «روحي لك» بجانب المنتج عمرو طنطاوى وعدد كبير من النجوم اللامعين، بإحدى فيلات منطقة شبرامنت بالجيزة، الذي ينتمي للأعمال الرومانسية ويشارك في بطولته بجانب الفنانة منة فضالي عدد كبير من النجوم منهم إيهاب فهمي، مروة عبد المنعم، مدحت تخيا، اسلام اسماعيل، عمرو عبد العزيز، شريف باهر، وظهور خاص جدا للفنان أحمد سلامة.