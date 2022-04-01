حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالةَ الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا والساعات الأولى من الصباح، ويكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة بدءًا من اليوم.

كما توقعت أن يكون هناك أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى السواحل الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.

وتوقعت أيضًا يسود طقس غائم جزئى على كافة الأنحاء، مشمس على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.



طقس القاهرة

وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، بارد ليلًا.

كما توقعت أن يسود طقس حار على السواحل الشمالية الغربية، ودافئ على السواحل الشرقية نهارًا، بارد ليلا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على جنوب سيناء وسلاسل البحرا لأحمر نهارًا، بارد ليلًا.

وتوقعت أيضًا أن يسود طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، معتدل ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: "الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط، عزبة البرج".

الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقَّعة اليوم:

القاهرة الصغرى 17 والعظمى 33

الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 30

طنطا الصغرى 16 والعظمى 32

شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 33

دمنهور الصغرى 16 والعظمى 32

بلطيم الصغرى 16 العظمى 31

مطروح الصغرى 17 والعظمى 33

السلوم الصغرى 17 والعظمى 34

سيوة الصغرى 18 والعظمى 35

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 31

دمياط الصغرى 16 والعظمى 30

الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 33

المنصورة الصغرى 17 والعظمى 33

الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 32

السويس الصغرى 17 والعظمى 32

العريش الصغرى 14 والعظمى 29

رفح الصغرى 14 والعظمى 30

رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 29

نخل الصغرى 18 العظمى 29

نويبع الصغرى 17 والعظمى 28

طابا الصغرى 18 والعظمى 34

كاترين الصغرى 10 والعظمى 28

الطور الصغرى 17 والعظمى 32

شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 34

الغردقة الصغرى 20 والعظمى 33

مرسى علم الصغرى 21 والعظمى 35

الفيوم الصغرى 13 والعظمى 34

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 34

المنيا الصغرى 14 والعظمى 35

أسيوط الصغرى 14 والعظمى 35

سوهاج الصغرى 16 والعظمى 36

قنا الصغرى 16 والعظمى 36

الأقصر الصغرى 18 والعظمى 37

أسوان الصغرى 18 والعظمى 38

أبوسمبل الصغرى 19 والعظمى 38

الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 39

شلاتين الصغرى 19 والعظمى 35

أبو رماد الصغرى 19 والعظمى 35

حلايب الصغرى 18 والعظمى 36

رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 36