محافظ شمال سيناء: رفع كفاءة التعليم يعود بزيادة التحصيل للطلاب

جدة - نرمين السيد - وأشار المحافظ فى المتلقى التعليمى الأول فى ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 لمناقشة قضايا التعليم بشمال سيناء، أن رفع كفاءة التعليم يعود بزيادة التحصيل التعليمى لأبنائنا الطلاب.

حضر الملتقى حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات ورواد التعليم بالمحافظة.

وأضاف أنه يجب على أعضاء هيئة التدريس تقدير ظروف التلاميذ والطلاب ومتابعة الابداع والتطور فيما بينهم.

وأعلن المحافظ أن المتابعة والمرور على المدارس يستهدف بالدرجة الأولى التأكد من انتظام العملية التعليمية والوقوف على مدى انتظام أعضاء هيئة التدريس وحضور التلاميذ والطلاب.. مشيرا الى استقرار العمل بالمدارس وانتظام العملية التعليمية بالمحافظة.

وطالب المحافظ باستمرار المتابعة والاشراف على العملية التعليمية، وأنه لا بد من تطوير عملية الاشراف، وايجاد آلية معينة للمتابعة والاشراف، وأن يكون التطوير نابعا من أحدث عضو هيئة تدريس حتى أكبر مسئول فى العملية التعليمية.

وقام المحافظ بتكريم عدد من رواد التعليم والقيادات وأعضاء هيئة التدريس بمدارس المحافظة، وهم كل من: المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم السابق، مصطفى أحمد مدير إدارة التعليم الإبتدائى سابقا، عاطف عبد المنعم مدير إدارة التعليم الإعدادى سابقا، وعدد من أهالى الشهداء بالتربية والتعليم والمحافظة.

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