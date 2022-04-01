/689574/الراجل-دمه-خفيف-عن-الست-واكتر-حد-بيضحكني-شيكو-تصريحات-هشام-ماجد-في-تفاعلكم

حل الفنان هشام ماجد ضيف على برنامج تفاعلكم في مساء اليوم الخميس والذي كشف خلاله العديد من التصريحات الجريئة حول حياه الشخصية والعملية والفنية، نرصدها في ذلك التقرير.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات هشام ماجد خلال برنامج تفاعلكم

هشام ماجد: تربية الأطفال صعب والرجاله دمهم اخف من الست

كشف هشام ماجد عن رأيه في تربية الأطفال، مشيرا إلى أنه يعتبرها من أصعب الاشياء التي تحدث للإنسان سواء كان الطفل ولد أو فتاة، وأكد هشام ماجد أن الرجل خفيف الظل عن المرأة ولا تستطيع أي مرأة أن تضحك الجمهور على عكس الرجل الذي يفعل ذلك بسهولة، ولكن بالطبع توجد العديد من النساء يتمتعن بخفة الظل.

هشام ماجد: زهقت من الكلام عن خلافي أنا وأحمد فهمي.. ومحمد حفظي صاحب الفضل في موهبتي

أما بشأن خلافه مع الفنان أحمد فهمي، فقال هشام ماجد بأنه سئم من الحديث في هذه المواضيع، مؤكدا أنه انتهى منذ فترة كبيرة، وتطرق بالحديث لأكثر شخص لها الفضل في موهبته فأشار إلى المخرج محمد حفظي، وعن أكثر الشخصيات التي تضحكه فقال: «شيكو»

ثم تطرق بالحديث عن دور الأدوار الثنائية في نجاحه فقال ردا على سؤال: «هل شايف الثنائيات فاشلة»، ليجيب هشام ماجد قائلا: «لا طبعا نجحنا جدا، وبييجي وقت ولازم يحصل انفصال، لكن استفدت منها جدا».

هشام ماجد: بتحرج أما بشوف أعمالي

وقال هشام ماجد خلال برنامج تفاعلكم أنه لا يحب مشاهدة أعماله الفنية، موضحاً حديثه: «بتحرج»، أما عن نجوميته فأكد هشام ماجد أنه لا يعتبر نفسه نجم من نجوم الصف الاول، مضيفا: «أنا مجرد ممثل والجمهور هو اللي بيحكم».

أما عن الأعمال الكوميدية فقال: «مش شرط يكون فيها رسالة هادفة المهم ترسم الضحكة على وشوش الناس».

هشام ماجد في مسلسل اللعبة

يذكر أن آخر أعمال هشام ماجد كان مسلسل اللعبة 3 والذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حيث يظهر هشام ماجد وشيكو بشخصياتهم الحقيقية، وهما يرفضان تقديم جزء جديد من مسلسل اللعبة، ولكنهما يوافقان بعد رفع أجرهما، لكنهما يكتشفان أنها خدعة ولعبة بين المخرج معتز التوني وإدارة "شاهد" فيقرران العودة والانتقام.

وخاض هشام ماجد بفيلم «حامل اللقب» البطولة المطلقة لأول مرة، وذلك بعدما تعاون مع شيكو في العديد من الأعمال على مدار الأربعة سنوات الماضية، والتي دارت أحداثه في إطار كوميدي يناقش عددًا من القضايا التي تهم المجتمع المصري، ومن المفترض أن تبدأ الشركة المنتجة في التعاقد مع باقي أبطال العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، ولم يبدأ تصوير الفيلم بعد.