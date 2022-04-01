/689575/نشرة-أخبار-الفن-ياسمين-عبد-العزيز-وكريم-محمود-عبد-العزيز-مفاجأة-رمضان-2022-تفاصيل-أزمة-وليد-منصور-مع-نقابة-الموسيقيين-وهذه-الصور-الاولى-لخطبة-ابنة-حميد-الشاعري

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس الموافق 31 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، والمتنوعة بين ما هو سيء وما هو مبهر وهو ما سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

ياسمين عبد العزيز في رمضان 2022

فاجأت الفنان ياسمين عبد العزيز الجمهور في الدقائق القليلة الماضية، بفيديو جمعها بالفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت به وهي تتجهز لتصوير أحد أعمالها ليدخل عليها كريم محمود عبد العزيز ويسألها متعجبا: «ياسمين! انتي مش قولتي مش هتعملي حاجة لرمضان»، لترد ياسمين عبد العزيز بغموض، قائلة: «ومين قال إني هعمل حاجة لرمضان»، ومن ثم تفاعل معاها عدد كبير من الجمهور متسائلين عن العمل المقرر أن تقدمه.

أزمة بين المنتج وليد منصور ونقابة المهن الموسيقية

شهدت الساحة الفنية أيضا اليوم الخميس أزمة قوية بين المنتج وليد منصور ونقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بعدما أصدرت النقابة بيان شديد اللهجة تتهم به وليد منصور بامتناعه عن سداد رسوم حفله الأخير الذي أقامه في يوم الجمعة الموافق 11 من شهر مارس، مشيرة إلى تحويله للتحقيق معه ومنع التعامل معه بشكل نهائي.

وقال وليد منصور في تصريح خاص لموقع دوت الخليج، مؤكدا أن كلام نقابة المهن الموسيقية ليس به أساس من الصحة: «اولا مفيش حفل شاب خالد يوم ١١ كلام كله غلط الحفل كان لجدل وعزيز مرقه وتم سداد الرسوم، مش اي حاجه يا جماعة تنزل، أنا تعبت»، ودعم وليد منصور حديثة بوصل أثبت به صحة كلامه ليؤكد من خلاله أن الحفل كان لفريق جدا وعزيز مرقه وأنه قام بسداده رسم الحفل بالفعل.

ابنة المطرب حميد الشاعري تحتفل لخطبتها

احتفلت الفنانة نبيلة الشاعري ابنة الفنان حميد الشاعري، بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني منذ أيام لكنها لم تعلن عنها بشكل رسمي الا في هذه الايام، ومن المقرر أنه عقد حفل الخطوبة في هدوء تام بعيدا عن الوسط الفني، واقتصر الحضور على أسرة العروسين، ونشرت نبيلة الشاعري الصور الاولى من خطبتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها قائلة:«هذا الشهر تمت خطوبتى لأقرب انسان لقلبى شوان، أنت أجمل هدية من الله».

وفاة والدة السيناريست حمدي يوسف.. وتشييع جثمانها اليوم

رحلت عن عالمنا اليوم الخميس الموافق 31 من شهر مارس الجاري، والدة السيناريت الشهير حمدي يوسف، بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانها في تمام الساعة الثامنة مساءً من منزلها في محافظة القليوبية من مركز شبين القناطر، ومن المقرر دفنها في مقابر الأسرة ليكون هذا الوداع الاخير بينها وبين نجلها حمدي يوسف.