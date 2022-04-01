محافظ الدقهلية يكرم 33 من الأمهات المثاليات (صور)

جدة - نرمين السيد - كرم محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم الخميس، 33 من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة ومنهم نماذج من أمهات الشهداء ، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية وعينية لعدد 5 عرائس من الأيتام و تقديم هدايا مالية الى عدد 70 طفلا من الأطفال اليتامى على مستوى المحافظة.





جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بمناسبة يوم اليتيم و عيد الأم وتكريم الامهات المثاليات على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، و منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، والدكتور محمد رشوان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية، ورجال الدين، والدكتورة أمينة شلبى مقرر المجلس القومى للمرأة بالدقهلية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.







وقال المحافظ خلال كلمته التى ألقاها إنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل الأمهات المثاليات الذين ضربوا أروع المثل فى التضحية والعطاء من أجل تربية أبنائهم وتوفير كل سبل الراحة لهم رغم كل الظروف والتحديات التى واجهتهن، كما أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لكل ام قدمت لهذا الوطن شهيداً من أجل الدفاع عن ترابه وعن أمنه واستقراره فى الداخل والخارج.

وأكد الدكتور مختار أن الأم المصرية تعد نموذجا فريدًا .. فهى أم فى المنزل ومنتجة فى عملها ، والطبيبة والمدرسة والعاملة، و تشارك زوجها من أجل مستقبل أفضل لأبنائهم.

وأشار المحافظ إلى أن المرأة هى نصف المجتمع فبدونها لا تقام الأسرة، ولا يوجد مجتمع ولا توجد دول ولا حضارات، فدورها واضح منذ فجر التاريخ، وجاء الإسلام ليكرمها ويضعها فى مكانتها التى تليق بيها ويحفظ لها حقوقها.

وأوضح المحافظ أن الأيتام لهم حق علينا جميعًا ولابد من تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، فكافل اليتيم فى الجنة مع رسولنا الكريم " صلى الله عليه وسلم " كما أخبرنا فى حديثه الشريف.