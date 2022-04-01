أسوان تستقبل الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الطعام بمناسبة رمضان

جدة - نرمين السيد - شهد استقبال لحوم صكوك الطعام الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، وقيادات مديرية أوقاف أسوان تحت إشراف ورعاية الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.
وقال الشيخ يوسف مصطفى مدير إدارة الدعوة بأوقاف أسوان، إن الدفعة الثالثة التى وصلت اليوم، سبقها دفعتان أخريان بإجمالى 4 أطنان ضمن مبادرة وزارة الاوقاف لدعم الجهود المتواصلة لرعاية الفئات الأولى بالرعاية على مدار العام.
وأشار إلى أنه يتم توزيع لحوم صكوك الطعام على الحالات والأسر الأولى بالرعاية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان، فى إطار تخفيف ورفع المعاناة عن كاهل هذه الحالات وتحقيق التكافل المجتمعى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.
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