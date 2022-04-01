محافظ الجيزة يدشن مبادرة قطار وصل الخير لتوزيع 60 ألف كرتونة رمضانية

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يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصرى وتحقيق مطالبه واحتياجاته خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات المستهدفة وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفى إطار تكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة دعم مشاركات المجتمع المدنى مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير المساعدات لهم.
وأكد المحافظ، أن القافلة تأتى فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
ووجه محافظ الجيزة بضرورة أن يشمل التوزيع جميع أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة
وثمن راشد الدور الكبير لمؤسسة حياة كريمة لما تقدمه من خدمات اجتماعية وانسانية لأهالينا وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التى تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.
ومن جانبه أوضح منسق عام المبادرة بالجيزة أنه سيستمر العمل فى التوزيع لهذه المساعدات بدءا من اليوم ليشمل جميع الأحياء والمراكز والمدن.
حضر فعاليات تدشين المبادرة السادة ابراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والدكتور أحمد شعيب منسق عام حياه كريمة بالجيزة وأعضاء ومنسقى المؤسسة بالأحياء والمراكز.
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