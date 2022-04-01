جدة - نرمين السيد - تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية التى يتم تنفيذها بقرى المحافظة، حيث نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية البنك بمركز كفر سعد تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.





وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير المديرية إنه تم خلال تلك القافلة التى استمرت على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1727 مواطنا، كما تم تحويل 40 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 4حالات، الى جانب إجراء 438 تحليلا معمليا وفحص 28 حالة بالأشعة و13 حالة بالسونار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة فى دمياط.. الكشف على 1727 مواطنا فى القافلة الطبية بقرية البنك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.