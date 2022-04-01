نائب محافظ السويس يوجه المزارعين بتطبيق إجراءات عملية الحصاد وتوريد الكميات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، على أهمية القمح كمحصول استيراتيجى كونه يعتبر أمنا قوميا، موجها المزارعين بالالتزام بتطبيق الاجراءات المحددة فى عملية الحصاد وتوريد الكميات المطلوبة، خاصة وأنه يوجد عدد من القرارات لتذليل المعوقات التى تواجه عملية التوريد للتسهيل على المزارعين، مع التأكيد على صرف أى مستحقات للمزارعين دون تأخير بالتنسيق مع مديرية التموين.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة، اليوم الخميس، بمبنى الديوان العام، اجتماعا لبحث الاستعدادات لاستقبال موسم حصاد القمح ووضع الضوابط والاجراءات للتيسير على المزارعين عملية توريد الأقماح قبل بدء موسم الحصاد فى أول أبريل وبدء التوريد فى محافظة السويس فى 15 أبريل المقبل، بحضور إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والدكتورة حنان عبد اللطيف مدير عام الزراعة ومحمد رشاد مدير مديرية التموين، ومسؤولى مباحث التموين وصوامع عتاقة ومطحن السويس الالى ورئيس الجمعية الزراعية المركزية ومراقب عام التنمية والتعاون بالسويس ومديرى الجمعيات الزراعية بالقطاع الريفى وقرى شباب الخريجين والبنك الزراعى المصرى وهندسة الرى. ووجه نائب المحافظ خلال الاجتماع برفع درجة الاستعداد القصوى بصوامع عتاقة وكافة المواقع التخزينية، مع زيادة عدد اللجان لفرز وفحص الأقماح والتأكد من جودتها وصلاحيتها قبل التخزين. ومن جانبه أكد السكرتير العام للمحافظة المتابعة المستمرة لإجراءات تنظيم العمل اثناء توريد الاقماح من المزارعين الى صوامع عتاقة، مكلفا مديرية الزراعة بإعداد كشوف معتمدة وعمل حصر شامل بكافة المزارعين والمساحة المزروعة بالمحافظة.

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