/689572/مايان-السيد-الكلام-السلبي-بيأثر-في-وهذا-المشهد-جعل-والدتها-تنهار-بالبكاء

حلت أسرة الفنانة مايان السيد المكونة من والدتها وثلاثة من اخواتها التي أطلقت عليهم الإعلامية منى الشاذلي لقب «إمبراطورية م»، ضيوف على حلقتها اليوم الخميس الموافق 31 من شهر مارس الجاري خلال برنامج «معكم»، المذاع عبر قناة cbc.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات مايان السيد في برنامج معكم

وتوجهت الإعلامية منى الشاذلي خلال البرنامج بسؤال لميان السيد حول رد فعلها تجاه تعليقات الجمهور السلبية على فيديوهاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لترد مايان السيد قائلة: «بزعل اوي من الكلام السلبي، وكل جملة وحشة بتآثر فيا جدا».

مشهد يُعرض والدة مايان السيد للانهيار

وفي سياق اخر، تحدثت أسرة مايان السيد عن أكثر المشاهد لمايان جعلتهم يتآثرون، لتشيد أسرتها بادائها في مسلسل إلا أنا بحكاية حلم حياتي، ولكن والدتها فقط كانت لها رأي اخر، فوجدت أن أكثر الادوار المؤثرة في مسيرة مايان السيد وكان ادئها حقيقيا، هي شخصيتها في مسلسل حرب أهلية التي شاركت به مع الفنانة الكبيرة يسرا في شهر رمضان المنقضي.

وتابعت والدة مايان السيد عن أكثر المشاهد التي تأثرت بها، فقال: «مشهد الحرامي ال اه بتاعتها في المسلسل كانت مايان مش فيك، وانا قعدت أعيط كتير جدا وكنت حاسه انها مايان وإخواتها كانو بيقنعوني أنه تمثيل، ومشهد موتها ووهي في المحكمة».

مسلسل حرب أهلية

يذكر أن مسلسل حرب أهلية بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

أما عن حكاية حلم حياتي من مسلسل إلا أنا فهي من تأليف يسري الفخراني، سيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل، ويشارك في بطولته الفنانة مايان السيد،و منة عرفة، وتيام مصطفى، ويوسف عثمان، وهنا داود، وإيفا.