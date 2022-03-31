/689571/حسن-الرداد-يروج-لمسلسل-بابلو-بطرح-أغنية-بابلو-اوعى-تقابله

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل بابلو، المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، الأغنية الدعائية للعمل استعدادا لطرحه مع بداية الموسم الرمضاني الذي تبدأ انطلاقته في يوم السبت المقبل الموافق 2 من شهر ابريل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل أغنية مسلسل بابلو المقرر عرضه في رمضان 2022

وتعد أغنية بابلو اوعى تقابله من كلمات محمود عبد الله وتوزيع أبو عبير، وشارك في إنتاجها شركة ميتا ميديا سوليوشن منتج مُنفذ الزغبي برودكشن، وغناء كلا من حسن الرداد مع مطرب المهرجان الشعبية الشهير بأردني.

تفاصيل خاصة عن مسلسل بابلو

الجدير بالذكر أنه كشف مصدر خاص لموقع دوت الخليج، أن مسلسل بابلو مستوحى من قصة حقيقية من الواقع، ويجمع بين قصتين لخصيتين الأول أجنبية والثانية مصرية، واسم المسلسل مأخوذ من تاجر المخدرات الكولومبي بابلو إسكوبار، وهو تاجر مخدرات بدأ بالسرقة ووصل لكونه رئيس عصابة معروف في الأوساط العالمية، والشخصية المصرية هو تاجر مخدرات في إحدى المناطق العشوائية في مصر، وله كلمة مسموعة في منطقته لما يشكله من رعب في قلوب جميع سكان المنطقة.

وتجسد سوسن بدر خلال العمل شخصية أم نجلاء بدر وابنتين أخريين، وتعيش فى حارة شعبية، وتمر بالعديد من المواقف مع بناتها وكذلك أهل المنطقة التي تعيش فيها وذلك فى اطار اجتماعى.

أبطال مسلسل بابلو

مسلسل بابلو بطولة كل من حسن الرداد، مصطفى فهمي، نجلاء بدر، صلاح عبد الله، سوسن بدر، أروى جودة، رشوان توفيق، سلوى عثمان وعدد من الفنانين الذين يقدمون باقي شخصيات المسلسل،وهو من تأليف حسان دهشان، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

آخر أعمال الفنان حسن الرداد

هذا وانتهى حسن الرداد مع صناع فيلم “تحت تهديد السلاح، من تصويره، والذي يعود به بقوة بعد أزمته النفسية التي مر بها العام الماضي، ويخوض البطولة أمام الفنانة المتألقة مي عمر.

ويجسد حسن الرداد دور صاحب معرض سيارات خلال أحداث فيلم تحت تهديد السلاح، ويُتهم في جريمة قتل ويتم البحث عن ملابسات الجريمة ويتعرض للعديد من المشاكل التي تعرقل حياته، ونرى خلال تطورات الأحداث ما يواجهه حسن الرداد وكل من حوله.