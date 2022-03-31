تسهيلات جديدة فى إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر

جدة - نرمين السيد - وبلغ عدد الجنسيات فى منظومة الحصول على التأشيرة السياحية بالمنافذ المصرية أو إلكترونيا إلى 78 جنسية حول العالم، حيث يستطيع السائح الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال الرابط التالى:

‏Visa2Egypt.gov.eg

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنه تم منح تأشيرات سياحية بمنافذ الوصول لأكثر من 180 جنسية للحاصلين على تأشيرات سارية من دول إنجلترا أو أمريكا أو اليابان أو نيوزيلاندا أو دول تشينجن.

كما تم استحداث تسهيلات خاصة للوصول المباشر لشرم الشيخ وطابا.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة وتشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر من خلال العمل على تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية، فقد بلغ عدد الجنسيات التى يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية الى أكثر من 180 جنسية شريطة وجود تأشيرة سارية ومستخدمة لدول كل من انجلترا- أمريكا – تشينجن "الاتحاد الأوروبى"- اليابان – نيوزيلاندا، على جواز السفر.

كما بلغ عدد الجنسيات التى يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونيا، 78 جنسية حول العالم، مع وجود تسهيلات أخرى خاصة لبعض الجنسيات الإضافية فى حالة الوصول المباشر الى مدينتى شرم الشيخ وطابا شريطة أن يكون معهم تذكرة ذهاب وعودة وحجز للإقامة وبطاقة ائتمانية Credit Card أو ما يغطى إقامتهم فى مصر.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم غد الموافق 1 إبريل 2022.

ويأتى ذلك بعد عقد اجتماعات مكثفة مع كافة الجهات المعنية بالدولة خلال الأسابيع القليلة الماضية للمناقشة والتنسيق فيما يخص اتخاذ هذه الإجراءات.