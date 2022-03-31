/689570/مايان-السيد-كنت-بخاف-والتمثيل-علمني-الشجاعة-وخلاني-واثقة-من-نفسي

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في حلقة اليوم الخميس الفنانة الشابة صاحبة الروح الطفولية مايان السيد، وذلك عبر برنامجها «معكم»، المذاع على شاشة cbc، والذي تحدثت خلاله عن سبب اكتسابها تلك الشجاعة في رحلاتها المختلفة، مؤكدة أن التمثيل هو السر وراء شخصية مايان السيد.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات مايان السيد حول شجاعة شخصيتها

وأوضحت مايان السيد حديثها، فقالت: «كنت بخاف الاول جدا من أي حاجة، ولما بقيت أمثل مبقتش اخاف وبقيت واثقة من نفسي، ولقتني بعمل كل حاجة صعبة، وبحب أسافر أماكن غريبة».

مايان السيد تتحدث عن عائلتها

وانتقلت السيد بالحديث عن شقيقتها ووالدتها، فقالت: «أنا واخواتي بنتخانق كتير، وبالنسبة لي مايدا كانت أختي التوأم، وكنا ديما نتخامق مع بعض، وماما تشد في في شعرها».

وتابعت: «مايدا بنت قوية جدا وبتعرف تاخد حقها وقبل كدة كسرت الموبايل لواحد عشان عاكس ماما، ميريام جميلة أوي وفنانة جدا، وميس أطيب واحدة فينا».

مايان السيد في احتفالية يوم الشهيد أمام الرئيس السيسي

الجدير بالذكر، أنه شاركت مايان السيد في عرض مسرحي قصير باسم رسالة نور، تم تقديمه في يوم الشهيد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قدمت دور أخت صغرى لأحد شهداء الواجب من القوات المسلحة، وعرض الاسكتش ما يعاصره أهالي الشهداء من مشاعر لحظة معرفتهم بخبر استشهاد ابنهم في سيناء أو في أي مكان أثناء تأديته لواجبه الوطني من حماية الأراضي المصرية، والحفاظ على سلامتها واستقرارها.

وقدمت مايان دورًا بارعًا، نقل أدائها له إحساس كل أخت وأخ من أفراد عائلة الشهيد، وكم تأثرت وشعرت بهذه الأحاسيس بصداقية هائلة، جلعلت الحضور يتأثر بها.

مايان السيد توجه رسالة للرئيس السيسي

وأعربت مايان السيد عن سعادته بالمشاركة والظهور أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونشرت مجموعة صور من كواليس العرض المسرحي ومشاهد منها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فقالت: «شرف لي إني شاركت في احتفالية يوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدمنا أوبريت رسالة نور بطولة ماجده ذكي وخالد الصاوي وأحمد خالد صالح»

وأضافت قائلة: «من أجمل الحاجات اااي حصلت ان سيادة الرئيس وجهلنا الشكر واتكلم معانا عن الشهداء وأسرهم"، وتفاعل معها جمهورها ومتابعيها من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تشيد بها وبالعرض المسرحي».