/689568/مايان-السيد-عن-شخصيتها-في-حكاية-حلم-حياتي-مكنتش-بشوف-أهلي-ولا-أكلم-حد-بسببها

حلت الفنانة مايان السيد ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي، الذي يعرض على قناة cbc في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس الموافق 31 من شهر ابريل، وتحدثت مايان السيد خلال البرنامج عن دورها في مسلسل إلا أنا بحكاية أمل حياتي.

دوت الخليج

قالت مايان السيد خلال برنامج معكم منى الشاذلي عن دورها في حكاية أمل حياتي: «الدور ده أحلى دور عملته وهعمله في حياتي، وانا مكنش عندي معلومات كافية عن المرض، فكان نفسي يبقى الناس عنده معلومات، والدور كان مهم بالنسبالي اوي، فكنت عايزة أعمله على أكمل وجه، فالبتالي مكنتش بشوف أهلي ولا اكلم حد، لدرجة اني كنت بطلب منهم في البيت يندهولي بخديجة مش مايان».

مايان السيد تكشف دور صناع العمل في نجاحها

واستكملت مايان السيد حديثها، كاشفة عن السبب الرئيسي في نجاحها، فقالت: «المخرجة مخرجة عبقرية، وحسستني أنه لازم فعلا اذاكر وكانت ديما بتشجعني، وكمان المنتجين اللي خلوني أكمل المشوار، وفي بنت اسمها مريم علاء كنت بقعد معاهم عشان اعرف معلومات منها، وفي شخص كمان وكان أكتر حاجة مشتركة بيهم كانت التنمر».

مايان السيد: بعد المسلسل بقيت أعيط أما أسمع كلمة تنمر

وتابعت مايان السيد كاشفة عن تأثرها بمسلسل حلم حياتي: «من قعدتني معاهم بقيت أما أسمع كلمة تنمر بقعد أعيط، من كتر من حسيت بيهم وبتأثرهم، وردود أفعال الجمهور أسعدتني جدا، وان الناس بدأت تسأل عن المرض وتاخد معلومات أكتر، وأهلى يبعتولي فيديوهات وهما بيعيطوا».

صعوبات مايان السيد في أداء دور خديجة

أما عن الصعوبات التي واجهتها مايان السيد في أداء دور خديجة في حكاية حلم حياتي، فقالت: «في طريقة كلام معينة كنت لازم اركز فيها وحركات العيون، واني أمثل في التمثيل وقت مشهد المسرحية كان صعب جدا بالنسالي إني أعمل ده كله».

حكاية حلم حياتي

جدير بالذكر أن حكاية حلم حياتي من تأليف يسري الفخراني، سيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل، ويشارك في بطولته الفنانة مايان السيد،و منة عرفة، وتيام مصطفى، ويوسف عثمان، وهنا داود، وإيفا