برنامج رامز موفي ستار الحلقة الاولى.. رامز جلال يتعرض لضرب مبرح

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يستعد رامز جلال لعرض برنامجه الجديد رامز موفي ستار بداية من يوم السبت المقبل، وبدأ العديد يبحث عن ضيف برنامج رامز جلال الحلقة الاولى وموعد عرضها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل برنامج رامز موفي ستار الحلقة الاولى

برنامج رامز موفي ستار للحلقة الاولى يعرض مقلب في أحد الضحايا التي من المقرر أن تكون مفاجئة للجمهور ما جعله يترقب الاعلان عنها بشدة، ويتعرض ضيف برنامج رامز موفي ستار في الحلقة الاولى لحالة انهيار شديدة بسبب مقلب رامز الذي يعد من أقوى مقالبه خلال المواسم الذي تم عرضها.

كما يتعرض رامز جلال خلال برنامج رامز موفي ستار الحلقة الاولى لضرب مبرح من قبل الضيف وهذا ما يتوقعه الجمهور دائما بسبب صعوبة المقلب الذي يحدثه في الضيف.

مواعيد عرض برنامج رامز موفي ستار الحلقة الاولى

يعرض برنامج رامز موفي ستار الحلقة الاولى على شاشة mbc مصر مع بداية شهر رمضان 2022 في يوم السبت المقبل، ومن المقرر عرضه في المواعيد الذي يعتاد البرنامج عليها في كل موسم رمضاني وهو بعد اذان المغرب في وقت الإفطار.

كما يمكن للجمهور مشاهدة برنامج رامز موفي ستار الحلقة الاولى على منصة شاهد الالكترونية بدون فواصل إعلانية.

قصة برنامج رامز موفي ستار

تأتي قصة برنامج رامز موفي ستار حول مشاركة الضيف في مشهد سينما مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف.

ضحايا برنامج رامز موفي ستار

وتضم قائمة ضحايا برنامج رامز جلال الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية كلا من عمرو يوسف، أحمد فتحي، غادة عادل، درة، مايان السيد، هنا الزاهد، وهدى المفتي، وسنيتيا خليفة.

بالإضافة إلى نيللي كريم، بيج رامي، محمد محمود، هبة مجدي، أحمد حلمي، عائشة بن أحمد، تارا عماد، وأمينة خليل، وسليمان عيد، حنان مطاوع، ومنة شلبي وهند صبري، وياسمين عبد العزيز، ومنى زكي، وميرنا نور الدين، وأيتن عامر، وجميلة عوض، وهنادي مهنى وآخرين.