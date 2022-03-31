الأهلى يهزم الزمالك و يلجأ لفاصلة قبل نهائى رجال الطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 فى إطار ثان جولات بلاى أوف قبل نهائى دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021/2022 ، لينجح فى اللجوء لمباراة فاصلة فى قبل النهائى غدا .
يؤهل نظام البلاى أوف الفائز بمباراتين إلى الدور النهائى و الخاسر يلعب على المركز الثالث .
من ناحية أخرى فاز مؤخرا فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره الصيد بنتيجة 3 /2 فى فاصلة جولات بلاى أوف دور قبل نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة، الذى يقام على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة للموسم المحلى 2021/2022، ليتأهلن إلى النهائى.
ويلتقى سبورتنج فريق الأهلى فى النهائى، حيث يتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى الدور النهائى مباشرة، بينما يتنافس الخاسر على المركز الثالث.
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