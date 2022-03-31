مستشار الرئيس لشئون الصحة يكشف آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن معدل الإصابات في مصر ليس خطيرًا، موضحا أن مصر الآن في فترة آمنة بسبب انخفاض الإصابات، وانخفاض معدل الدخول إلى المستشفيات خلاف انخفاض معدل الوفيات.
وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن فيروس كورونا ما زال موجودا سواء على المستوى المحلي أو العالم، متمنيا عدم حدوث أي متحورات جديدة خلال شهر رمضان المبارك.
وأشار ل الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن وباء كورونا لم ينتهي، مناشدا من المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية بحرص شديد خلال شهر رمضان حتى لا يتحدث زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
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