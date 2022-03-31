رئيس جامعة الأقصر: مصر تحرص على دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم

جاء ذلك خلال مشاهدته لانطلاق فاعليات مؤتمر قادرون باختلاف، والذى نظمته الجامعة بالتعاون مع وزارة الثقافة، اليوم الخميس تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ومصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، والمخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك ضمن فاعليات احتفال كلية الفنون الجميلة باليوبيل الفضى، ومرور 25 عاما على نشأتها.
من جانبه استعرض الدكتور أحمد محيى حمزة رئيس المؤتمر، جهود الدولة فى تمكين وتقدير أصحاب الهمم وإدماجهم فى المجتمع، مؤكدا أن ذلك خير دليل على أن الدولة تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو جمهورية جديدة.
وأوضح أن رئيس جامعة الأقصر وافق على تنظيم مسابقة فنية لأصحاب الهمم خلال شهر رمضان المبارك ضمن جهود جامعة الأقصر لتوفير المناخ الداعم لهم.
وبدورها أوضحت الدكتورة ليلى يوسف وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، ومقرر المؤتمر، أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بذوى الهمم، ويتم دعمهم بشكل كبير لدمجهم فى كافة المجالات المجتمعية؛ ليتمكنوا من أداء دورهم فى المشاركة الفعالة فى كافة برامج التنمية لافتة إلى أن الإعاقة الحقيقية فى انعدام الإرادة..وقالت إن العديد من النماذج المصرية من أصحاب الهمم أثبتوا كفاءتهم فى مجالات شتى.
ومن جهته استعرض الدكتور أحمد جمال عيد، رئيس قسم الجرافيك لكلية الفنون الجميلة، وأمين المؤتمر، ملخصا للأبحاث التى يتم مناقشتها على مدار جلستين بحثيتين للمؤتمر، كما ألقى الضوء على بعض النماذج الموهوبة من ذوى الهمم من أبناء الأقصر والذين حققوا نجاحات كبيرة فى مجالات الأدب والعلوم والتكنولوجيا.
واختتمت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بتكريم الدكتور محمد محجوب عزوز، واهدائه درع التكريم وشهادة تقدير من جانب الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتكريم الدكتور أحمد محيى حمزة، رئيس المؤتمر، والدكتورة ليلة يوسف مقرر المؤتمر، والدكتور أحمد جمال عيد، أمين عام المؤتمر.
كما تم تكريم، عدد من ذوى الهمم الموهوبين؛ منهم عبد الرحمن عمران، والمخترع مصطفى شيبه، محمود أحمد محمود، وهبه رمضان عبد الرسول، بجانب تكريم المشاركين بالأبحاث فى جلسات المؤتمر؛ منهم الأديب حسين الخصيرى، الشاعر محمود مرعى، والكاتب على حسان، والكاتبة صابرين حسانى، والمرشدة السياحية سمر ناجى، والدكتور عبد الله السيد، والدكتور محمد إمام، وأمل النوبى، والكاتب محمد جاد المولى، والكاتب محمود عبد الراضى.
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