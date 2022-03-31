/689563/Mbc-مصر-تطرح-تتر-مسلسل-مين-قال-قبل-عرضه-غدا

طرحت قناة mbc مصر تتر مسلسل مين قال الذي يخوض بطولته الفنان الكبير جمال سليمان والفنان الشاب أحمد داش، ومن المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل تتى مسلسل مين قال

يعد تتر مسلسل مين قال، من غناء وكلمات والحان شاهين وتم طرحها على القناة الرسمية ل mbc مصر عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ترقبا لعرضه غدا الجمعة الموافق 1 من شهر ابريل في تمام الساعة التاسعة مساء.

قصة مسلسل مين قال

تدور قصة مسلسل مين قال حول الفنان الشاب أحمد داش طالب في الثانوية العامة ينجح في إحراز مجموع كبير ولكن يرغب والده في دخوله كلية هندسة جامعة خاصة ويضغطه بذلك الأكل، لكن أحمد داش الذي يجسد شخصية هشام خلال العمل يرفض ذلك، ويحاول عمل اختراع جديد ولكن يسخر منه الجميع، وتتوالى الأحداث في ذلك الاطار.

ويكشف مسلسل مين قال الفرق بين وجهات نظر جيل الشباب والذي يتراوح سنهم بين 17 و18 عام، ويطرح مسلسل مين قال العديد من القضايا التي تؤثر على الجيل الحالي وعائلتهم مثل التعليم والسوشيال ميديا واختلاف وجهات النظر.

أبطال مسلسل مين قال

مسلسل مين قال من بطولة الفنان جمال سليمان واحمد داش والفنان جمال عبد الناصر وديانا هشام، ويدور أحداثه في 15 حلقة ومن المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2022 على شاشة mbc مصر

آخر أعمال مخرجة مسلسل مين قال

يذكر أن آخر أعمال المخرجة نادين خان التي تتولى مسلسل مين قال، كان فيلم أبو صدام الذي عرض لأول مرة عالميًا ضمن الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان الفيلم بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، والتأليف لـ محمود عزت، وشهد الفيلم مشاركة عدد من ضيوف الشرف مثل سيد رجب، وعلي قاسم، وعلي الطيب، وهديل حسن، وزينة منصور.

وتدور أحداث الفيلم حول حول شخصية سائق عربة نقل يمر بالعديد من الأزمات سواء على مستوى العمل أو على المستوى العائلي، ويرافقه التباع الخاص به خلال طريق العلمين وهو أحمد داش ويمران ببعض المشاكل التي تؤثر عليهما.