/689561/محمود-عوض-يشارك-في-مسلسل-فضل-ونعمة-بجانب-هند-صبري

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مشاركة محمود عوض في مسلسل فضل ونعمة

ويجسد الفنان محمود العوضي خلال أحداث مسلسل فضل ونعمة شخصية شاب يدعى حازم عامل دليفري في مطعم ماجد الكدواني الذي حمل اسم فضل ونعمة، ويتعرض الكدواني لعدد من الازمات تدور جميعها داخل المطعم.

وأعرب محمود عوض عن سعادته بالمشاركة في فيلم فضل ونعمة مشيرا إلى أنه تجربة مليئة بالكوميديا طوال أحداث الفيلم، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يحقق نجاح كبير خلال العمل على الرغم من صغر مشاهده فيه.

مسلسل فضل ونعمة

هذا ويشارك فى بطولة مسلسل فضل ونعمة كل من الفنان محمود حافظ، ومحمد ممدوح الذى يظهر كضيف شرف، وهند صبرى، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ومرشح أن يعرض فى موسم عيد الفطر المقبل.

هند صبري تستعد لاطلاق جزء ثاني من مسلسل البحث عن علا

من ناحية أخرى تستعد الفنانة هند صبري لإنتاج جزء ثاني من مسلسلها الجديد «البحث عن علا»، الذي يعد استكمالا لمسلسل «عايزة اتجوز»، والذي أيضا حقق نجاحا ساحقا خلال فترة عرضه على منصة نتفلكس الرقمية خلال الفترة الماضية، وكشفت عن ذلك مؤلفة العمل غادة عبد العال، التي قالت على هامش ندوتها بملتقي She can: «في انتظار جزء ثان لمسلسل البحث عن علا، وفي مشاريع تانية، بس الحمد الله نجاح البحث على علا مشعجني إن أعمل حاجات الجمهور حاببها إن شاء الله».

مسلسل البحث عن علا يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، وهو استكمالا لمسلسل عايزة اتجوز الذي عرض منذ اكثر من 6 سنوات ويضم المسلسل كلا من الفنانة الكبيرة سوسن بدر، وهانى عادل، وندا موسى، ومحمود الليثى ولطيفة فهمى، وداليا شوقى، وياسمينا العبد، وأيسل رمزى، وعمر شريف، وكذلك قائمة من ضيوف الشرف من ضمنهم خالد النبوى وفتحى عبد الوهاب.