/689559/الصور-الأولى-من-حفل-خطوبة-ابنة-حميد-الشاعري-أحيته-منذ-أيام-بحضور-أسرتها-فقط

احتفلت الفنانة نبيلة الشاعري ابنة الفنان حميد الشاعري، بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني منذ أيام لكنها لم تعلن عنها بشكل رسمي الا في هذه الايام، ومن المقرر أنه عقد حفل الخطوبة في هدوء تام بعيدا عن الوسط الفني، واتصر الحضور على أسرة العروسين.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير الصور الاولى من خطبة ابنة حميد الشاعري

ونشرت نبيلة الشاعري الصور الاولى من خطبتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها قائلة:«هذا الشهر تمت خطوبتى لأقرب انسان لقلبى شوان، أنت أجمل هدية من الله».

هذا وطرحت الفنانة نبيلة الشاعري، ثاني أعمالها الغنائية باللغة الانجليزية بعنوان «so suddenly»، من توزيع والدها المطرب الشهير حميد الشاعري،

وتعد أغنية So Suddenly من كلمات نبيلة الشاعري، والحانها، ومن توزيع والدها حميد الشاعري، وميكس وماستر محمود الشاعري، وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وفاة عم نبيلة الشاعري

من ناحية أخرى، كان قد توفى شقيق حميد الشاعري في يوم 26 من شهر مارس كشف عن ذلك الفنان حميد الشاعري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ قال: « إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة شقيقي محمد الشاعري البقاء والدوام لله اللهم أجعله من أهل الفردوس».

وتابع: «تقام ليالي عزاء شقيقي محمد ـ بمدينة بنغازي في منزله بمنطقة الرحبة، بجانب مسجد العبار، وفي مصر.. العزاء بالهاتف».

حميد الشاعري في لجنة تحكيم الدوم

من ناحية اخرى، شارك الفنان حميد الشاعري في لجنة تحكيم برنامج الدوم الذي يذاع في تمام الساعة العاشرة بيومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة on.

وضم برنامج الدوم أكثر من 200 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

كما يتعاون حميد الشاعري مع الهضبة عمرو دياب، بعد غياب 10 أعوام، إذ كان أول الألبومات التي عملا سويًا فيها وحصلت على ضجة كبيرة بين الجمهور هو ألبوم ميال، الذي كان بداية التعاون بينهما، بعدما تعرفا على بعضيهما في أحد الحفلات الغنائية في الأردن.