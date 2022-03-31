/689554/الصحة-تعلن-تطعيم-16-مليون-طفل-ضمن-حملات-التطعيم-ضد-مرض-شلل-الأطفال

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، أن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال تمكنت من تطعيم 16 ونصف مليون طفل على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن تلك النتائج جاءت فى الفترة من 27 إلى 30 مارس الجارى.

وأشار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، أن الحملات تعمل منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى الخامسة مساء، لافتاً إلى أنه تم إعداد فرق ثابته إلى جانب الفرق المتحركة والتى قامت بتنفيذ حملة طرق الأبواب بمختلف المناطق والأحياء على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أيضاً، أنه يتم العمل على متابعة نتائج الحملات على مستوى المحافظات، مؤكداً أن الفرق الاشرافية ستقوم بزيارة المحافظات غداً لمتابعة نتائج الحملات خلال الفترة الماضية.

حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وأشار مدير إدارة الطب الوقائى، أنه تم إعداد فرق للعمل على تغطية المناطق الأكثر إحتياجاً، لافتاً إلى أنه تم الاستعانة بدور العبادة والأزهر للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال، وتحقيق الهدف المنشود من الحملات بنسب تنفيذ 100%.

وأوضح أيضاً أن مصر لم تشهد تسجيل أية حالات إصابات بشلل الأطفال خلال السنوات الماضية، مضيفاً أن أخر حالات الإصابة التى تم تسجيلها مصابة بشلل الأطفال داخل مصر كانت عام 2004، مشدداً أنه تم التنبيه على ضرورة التأكد من التطعيم بشكلا سليم للأطفال متلقى اللقاح.

تطعيم الأطفال المغتربين

وأشار مدير إدارة الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن التطعيم شمل الأطفال غير المصريين المقيمين داخل مصر، موضحاً أن الوزارة نجحت فى تغطية العديد من المناطق حول المحافظات فضلاً عن تغطية الأحياء الشعبية داخل القاهرة الكبرى وضواحيها.

وعلى صعيد آخر كثفت وزارة الصحة جهودها حول ملاحقة المتلاعبين بالأسواق، وذلك من خلال تنظيم حملات انضمامية بالتنسيق مع التموين والطب البيطرى، لمواجهة مخالفات الأسواق وضبط المنتجات منتهية الصلاحية غير الصالحة للاستخدام الآدمى.

ضبط 3 طن لحوم فاسدة فى الأسواق

ونجحت تلك الحملات من ضبط أكثر من 3 طن لحوم غير صالحة للاستخدام الأدمى بأسواق محافظة البحيرة، بالاضافة إلى ضبط عدداً من المخالفات الأخرى بعدد من المحافظات وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم.