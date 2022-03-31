/689564/رئيس-رابطة-تجار-السيارات-يكشف-أسباب-زيادة-أسعار-السيارات-الزيرو-في-مصر

تحدث المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، عن اسباب زيادة اسعار السيارات الزيرو موضح ان الاسباب عالمية ومحلية.

دوت الخليج

وتابع أسامة ابو المجد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج المصري افندي المذاع على قناة المحور، ان روسيا تعطي الاتحاد الاوربي40 % من الغاز، وبالتالي بعد توقفه تسبب في وقف المصانع مما ادى الى زيادة الاسعار على مستوى العالم.

رئيس رابطة تجار السيارات يكشف أسباب زيادة أسعار السيارات الزيرو في مصر

واستطرد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أن القرار رقم 9 لسنة 2022 لرئيس مصلحة الجمارك بهدف إجراء إستلام السيارات والبضائع المخزنة، أدى إلى عمل قيود على الاستيراد بالاضاقة الى الغاءه الاستيراد الموازي، منوها أن هذا القرار ألزم اصحاب السيارات بـ 15% من قيمة قطع غيار السيارات عن شرائها.

واستكمل المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات حديثه بشأن قرار البنك المركزي المتعلق بالاعتمادات المستندية قائلا:" الأول لو كنا هنستورد بـ50 مليون جنيه كان ممكن اضع 10 مليون جنيه في البنك ثم يتم الاستيراد، أما الان يتم وضع الـ 50 مليون جنيه".

يوجد ضغط على الدولار

وتابع اسامة أبو المجد:" يوجد ضغط على الدولار وتحرك بمقدار ما يقرب اتنين اللى ثلاثة جنيه الامر الذي ادى زيادة اسعار اكثر من الف سلعة".

واضاف أبو المجد أن الاجهزة المنزلية زادت بنسبة من 30 الى 40 % والسيارات من 10 الى 15% ويجب على المواطنين ان يستوعبو ما يحدث بالخارج بشأن الازمات العالية".