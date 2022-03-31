الرئيس السيسى يصدق على مد العمل بقرار فرض بعض التدابير فى سيناء

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القرار 130 لسنة 2022 بمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من يوم الأحد الموافق الثالث من أبريل 2022.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية بعد موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب، وينص علي فرض بعض التدابير كلها أو بعضها في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء.