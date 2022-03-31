توقف حركة الخط الثاني لمترو الأنفاق بعد تعطل أحد القطارات بسبب بلف...

كشف مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، توقف حركة القطارات بالخط الثاني لمترو الأنفاق شبرا الخيمة - المنيب، لأكثر من 10 دقائق نتيجة وجود عطل فى إحدى القطارات فى اتجاه شبرا الخيمة.
وأوضح المصدر، أن العطل جاء نتيجة استخدام أحد الركاب لـ بلف الطوارئ إحدى وسائل الأمان التي تؤدي إلى توقف حركة القطارات باستخدام الرباط السريع، مما أدى إلى توقف القطار بالكامل واتساع فارق زمن التقاطر بين القطارات الأمر الذي أدى إلى توقف الحركة بشكل كامل.
وأكد المصدر، أن قائد القطار أبلغ المراقبة المركزية بتوقف القطار نتيجة الاستخدام الخاطئ لبلف الطوارئن مما أدى إلى توقف الحركة الأمر الذي يتطلب الرجوع إلى العربة التي تم استخدام بلف الطوارئ بها، والعمل على إحكام غلقه لاستعادة مسير القطار مرة أخرى فى اتجاه شبرا الخيمة.
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