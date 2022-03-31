حياة كريمة فى أسوان.. تنفيذ 1048 مشروعا بتكلفة 21 مليارا و291 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان، أشرف عطية، أنه يجرى تنفيذ 1048 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" بتكلفة 21 مليارا و291 مليون جنيه، وذلك داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرية تابعة و380 نجعا وكفرا وعزبة.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام بقرية الكلح غرب بمركز إدفو، التى تخدم نحو 70 ألف نسمة داخل 11 قرية فرعية ونجعا، يرافقه إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، ومصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع جهاز التعمير، والقيادات التنفيذية.

ووجه أشرف عطية، خلال الجولة التفقدية اليوم الخميس، مسئولى جهاز التعمير والوحدة المحلية بعدم استلام أية مشروعات إلا بعد تلافى كافة الملاحظات سواء كانت كبيرة أو بسيطة، لا سيما أن الدولة خصصت اعتمادات مالية ضخمة بهدف رفع جودة الحياة وتحسين معيشة المواطنين فى قرى حياة كريمة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية لإنهاء هذه المشروعات طبقا لما هو مخطط لها، بالإضافة إلى إنشاء ساحات انتظار للمواطنين والسيارات بجوار المجمعات الخدمية والزراعية، على أن تكون مدعمة بالمقاعد والمظلات لحماية كبار السن والسيدات والأطفال من درجة الحرارة المرتفعة وتخفيف العبء عنهم.

وأوضحت المحافظة، فى بيان، أن المحافظ استهل جولته بتفقد مركز شباب كوم الأمير، بنسبة تنفيذ 80%، وبتكلفة 6 ملايين جنيه وعلى مساحة 3 آلاف م2 تضم مبنى إداريا مكون من أرضى وطابقين، بجانب ملعب بالنجيل الصناعى على مساحة ألف م2 متعدد الأنشطة والألعاب ومجهز بالأضواء الكاشفة، ثم تفقد المحافظ مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى، التى تخدم أهالى كوم الأمير بطاقة 30 لترا/ثانية وبتكلفة 20 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ نقطة الإسعاف بمساحة 375 مترا مربعا، وبنسبة تنفيذ 20%، وعقب ذلك تفقد مجمع الكلح الزراعى نموذجى 1، و2، ومجمع الألبان الذى تم الانتهاء من إنشائه بنسبة 95% بتكلفة 14.7 مليون جنيه، ويأتى تنفيذه ضمن 31 مجمعا زراعيا بقرى "حياة كريمة" بتكلفة 167 مليون جنيه ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية ومجمع ألبان.

وتابع المحافظ أيضا مجمع الخدمات بتكلفة إجمالية 9.8 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 90 %؛ الذى تم إنشاؤه على مساحة 650 م2 من بين 31 مجمعا خدميا، ويضم منافذ خدمة للوحدة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والشهر العقارى والبريد والسجل المدنى والمجلس المحلى والمركز التكنولوجى من أجل تخفيف أعباء تنقل المواطنين.

كما شملت الجولة تفقد المحافظ لمبنى الفرع الجديد للبنك الزراعى المصرى ضمن 4 فروع تم إنشاؤها، وسيتم افتتاحها قريبا؛ وتم الانتهاء من 98% من نسبة تنفيذ الأعمال، ويضم جميع الخدمات البنكية والمبادرات الرئاسية التى تخدم 6 آلاف من المواطنين؛ منها مبادرة إحلال وتجديد سيارات السرفيس التى تم تنفيذها على مستوى مركز ومدينة إدفو بنسبة 90% من إجمالى السيارات المستهدف تغييرها من ربع نقل لميكروباص حديث.

واختتم أشرف عطية جولته بتفقد مكتب بريد الكلح غرب، الذى تم إكماله بنسبة 100%، وبدء التشغيل التجريبى له؛ ويأتى ضمن 57 مكتب بريد بالقرى المستهدفة لتقديم الخدمات الحكومية والبريدية والمالية.