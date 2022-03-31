جامعة الأزهر: نعمل وفق المخطط الاستراتيجى للدولة وتحقيق رؤية 2030

جاء ذلك خلال تدشين مشروع تعزيز ثقافة استخدام الطاقة الشمسية والنظم البيئية المتكاملة بجامعة الأزهر، والممول من مرفق البيئة العالمى "برنامج المنح الصغيرة" الذى ينفذه منتدى الحوار والمشاركة من أجل التنمية.
وأضاف نائب رئيس الجامعة، اليوم الخميس، إن ما تحقق من إنجازات داخل جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم تضمن إحلال شبكة الكهرباء داخل إدارة الجامعة بمدينة نصر بخلايا شمسية والتوسع فى زراعة الأشجار المثمرة وكثيفة الظل، بمختلف كليات الجامعة.
وأوضح أنه تم تأسيس وحدة لرفع الوعى البيئى، وعقد وتنظيم العديد من ورش العمل التى تهدف إلى الحفاظ على البيئة للحد من مخاطر التغيرات المناخية، مؤكدا حرص الجامعة على العمل جنبا إلى جنب مع جهود الدولة المصرية نحو البناء والتعمير والتنمية الشاملة فى الجمهورية الجديدة.
وتابع أن الجامعة قامت بتسيير مئات القوافل الطبية إلى جميع محافظات الجمهورية دعما للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتا إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تخطت جهود الأزهر الشريف هذا إلى إرسال أكثر من 30 قافلة طبية وإغاثية إلى العديد من الدول الإفريقية الشقيقة فى إطار توجه الدولة نحو القارة السمراء دعما للأشقاء فى السودان والصومال وتشاد وغيرها من الدول.
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